他怨「遵守會車禮儀的人」越來越少 過來人曝原因
你知道會車禮儀嗎？有網友分享，年輕時爸爸曾教自己會車禮儀，自己也一直記到現在，不過原PO也發現，現在會遵守會車禮儀的人越來越少，忍不住好奇「還有多少人會像我一樣這麼做的？」掀起討論。
有網友在論壇Threads發文，表示年輕時爸爸曾教過自己會車禮儀，當雙方在窄巷會車，需要其中一方禮讓時，被禮讓的一方會向對方抬手致意、閃兩下大燈，或輕按一聲喇叭表示感謝，不過原PO也發現，現在會遵守會車禮儀的人越來越少，自己常遇到被禮讓的一方直接開走，讓原PO忍不住好奇「想知道是現在的人真的都不知道了，還是沒禮貌的人居多？然後還有多少人會像我一樣這麼做的？」
不少網友表示「我還會這麼做，但也注意到，這種會車禮儀的確越來越少了」、「現在大多是送貨的還會保持這個禮貌了，就跟進出大門不管警衛是否有注意你，揮手打個招呼是一樣的原理」。
也有網友解釋原因「窄巷裡被禮讓我不會致意，因為可能因此分心反而去A到旁邊的花盆、機踏車、貓狗小孩...不是不感謝，只是技術沒到位，請不要不開心了，謝謝所有讓過我的人」、「我知道要這麼做，但是這種時候我會需要全神貫注認真看路注意兩邊距離，當下都會忘記…」
「怕對方不知道，而且我有時候會不小心按太大力，後來就不按了」、「我會揮手，但是擋風玻璃好像太黑，人家都沒看到的感覺...」、「我會讓，也時常遇到對方讓我，沒按喇叭是因為喇叭太大聲了，怕他以為我在挑釁，隔熱紙貼很黑也不確定對方看得到我揮手，通常就在心裡感謝」。
撰稿：吳怡萱
其他人也在看
領股東會紀念品免排隊！ 金管會推eGift明年上路
金管會證期局副局長黃厚銘表示，目前電子投票占股東出席股數的比率逐年攀升，2023年到2025年占比分別為60.51％、60.83％與60.93％。2025年統計有725家上市櫃、興櫃公司發放股東會紀念品，為了提升電子投票的比率，金管會督導集保中心建置eGift。股東如何線上領取紀念品？黃厚...CTWANT ・ 13 小時前
他拿1850年地圖探險 驚見2千年歷史遺跡！網讚嘆求開YT頻道
「我喜歡看古老的地圖」克里斯（Chris）說，歷史愛好者克里斯．格萊德希爾（Chris Gledhill）時常在社群平台TikTok分享歷史科學，日前他拿著1850年的古老地圖前往英國牛津郡探險，其中被標註著「泉水」的景象驚豔，推測約有2千年歷史，甚至更久遠。鏡報 ・ 1 天前
三商壽併購案爭議延燒…金管會全程掌握 彭金隆：玉山金清楚公司治理
玉山金併購三商壽引發「是否需發布重訊、是否違反公司治理」兩大質疑。金管會主委彭金隆昨（30）日在立法院財政委員會表示，金...聯合新聞網 ・ 13 小時前
CNN：川普對中讓步充滿警訊 「親痛仇快」又難有實質回報
根據川習會達成的協議，美國做出一項非比尋常的讓步，將課徵中國大陸商品的關稅調降10%，以換取中國打擊芬太尼的承諾。聯合新聞網 ・ 13 小時前
重病2歲童被母親「棄置」 警破門見他死在垃圾堆
重病2歲童被母親「棄置」 警破門見他死在垃圾堆EBC東森新聞 ・ 21 小時前
疑布丁被偷！婦狂罵隔壁車還擲筊 最後在車底找到
國道一號仁德服務區，26日凌晨3點多，傳出口角糾紛，一名73歲的曾姓婦人，發現車內一盒35元的知名布丁不見了，質疑是停在隔壁車子的駕駛及乘客偷走，雙方爆發口角衝突，婦人甚至擲筊要問神明，警方獲報到場，...華視 ・ 1 天前
王世堅《沒出息》爆紅 創作人王搏回應了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委王世堅在擔任臺北市議員時的質詢內容，「本來應該從從容容遊刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」，被改編成歌曲《沒出息》後，在兩岸爆紅。創作該曲的中國音樂人王搏日前接受《環...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
國道休息站「布丁失蹤」…婦人誤會被偷吃暴怒擲筊結局超展開
國道仁德休息站一名開車婦人和大車司機爆發口角糾紛！婦人懷疑自己放在車上，價值35元的名店布丁被大車司機拿走，雙方大吵，接著婦人還從車上拿出一對筊杯當場擲筊確認。之後，國道警察獲報到場後，先是平撫婦人情緒，經過搜索後，在婦人車底下尋獲失蹤的布丁，最終雙方同意互不追究。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
仁德服務區婦人怒控甜點遭竊 真相竟藏「車底下」警一查全場笑翻
現場情緒一度緊張，爭執聲甚至引來其他用路人圍觀，還有網友將畫面拍下上傳社群平台，掀起熱議。有人笑稱：「為了一顆布丁上國道頭條，真是史上最甜的糾紛！」第四公路警察大隊在凌晨3點18分接獲報案後，立即派出2輛巡邏車趕赴仁德服務區。員警到場後，先將雙方隔開安撫情緒...CTWANT ・ 1 天前
基因變異？車諾比核災禁區驚見「藍色狗狗」 專家推測真正原因
烏克蘭車諾比（Chernobyl）當地的動保組織「車諾比之犬」（Dogs of Chernobyl）近日在社群發布影片，揭露當地出現好幾隻全身或部分毛髮竟出現「藍色光澤」的狗狗，詭異畫面掀起討論，質疑是否為40年前的核災輻射影響至今。專家初步研判，這些犬隻應是接觸到化學物質所致，與輻射污染無關。太報 ・ 1 天前
港式台妹》約會AA還是男生買單？台灣vs日本男女大不同！
當日本男生遇上台灣文化，AA制、剝蝦、男女生竟然都不一樣！？《港式台妹》香港人花丸，這次邀請在台灣生活的日本人大志 @taishi_official.jp 一起聊聊日本大阪女生有多主動呢？台灣人到底多直接呢？從「丟垃圾也要化妝」到「幫女生剝蝦是失禮？」笑點滿滿又超文化衝擊！太報 ・ 1 天前
盜採砂石下場超慘！最重可處無期徒刑 經濟部出手修罰則全說了
即時中心／黃于庭報導高雄美濃大峽谷延燒，橋頭地檢署持續溯源追查，打擊不法集團。對此，經濟部預告修正「土石採取法」第36條，行政罰鍰上限提高至1,000萬元、没入違法機械設備及載運車輛；另將增訂刑責，若違法行為導致災害、造成人員重傷或死亡，最高可處無期徒刑並科罰金1億元。民視 ・ 9 小時前
獨家》粿粿婚內出軌！粉絲失望「親簽卡大拋售」：500塊都沒人要
前中信兄弟啦啦隊粿粿，日前遭老公范姜彥豐指控婚內出軌，與男星王子邱勝翊有染，昔日恩愛的銀幕夫妻破裂，也讓許多粉絲、球迷大感失望。其中，一名收藏家粉絲更是由愛生恨，直接在社團上大拋售得來不易的女孩親簽卡，意外掀起網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
9歲童弒母 媽媽死前「腹部淌血」求擁抱：我活不下去了
巴西發生駭人命案，9歲男童在外玩耍被媽媽叫進屋內，他似乎心生不滿，默默走到廚房拿了刀藏在袖子裡，趁媽媽不注意就往她腹部刺，其痛苦倒地、滿腹是血；目擊者稱，媽媽被刺後，還和9歲男童說「過來，再抱抱我，因為我活不下去了。」最後她在送達醫院前便死去。目前男童被送到親戚家，警方持續釐清案件細節。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北市攤商電支設置率高達99.6％ 實際走訪全是假象
柳采葳說，北市攤商電子支付設置率雖高達99.6％，卻屢遭民眾反映無法實際使用或商家拒收。她和團隊實際走訪發現，很多申請獎勵的攤商在達標後，就把電子支付功能收起來並未繼續使用，顯示政策「表面熱、實際冷」，成效與實際使用率落差甚大，形同騙取市府補助。柳采葳表示，2...CTWANT ・ 13 小時前
邱澤許瑋甯婚後四年終於補辦婚禮 傳11月底文華東方浪漫登場
根據《鏡週刊》報導，知情人士透露，婚禮細節早已確定，雖尚未發出正式喜帖，但夫妻倆已口頭邀請親友預留時間參加。消息人士也指出，邱澤在得知將升格為父親後，便積極投入婚禮籌劃，為了給妻子與孩子一個完整的家庭儀式感。對於婚禮時程是否屬實，許瑋甯經紀人僅低調回應：...CTWANT ・ 1 天前
超速撞死伸港小姊妹！無照男只判1年2月 阿公悲憤：倆孫女這麼不值嗎？
去年2月，彰化伸港陳家3姊弟放學回家穿越斑馬線時，遭74歲、無照蕭男超速撞飛，造成弟弟輕傷，10歲姊姊、9歲妹妹重傷身亡，蕭男肇事後始終否認有過失，辯稱3姊弟過馬路時「闖紅燈」害他反應不及撞上，至今與陳家未達成和解，遭判處1年2月徒刑。今日小姊妹阿公受訪時痛心哭喊，真的不值得，一條命只判6個月，一定會上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不只粿粿偷吃王子！闆妹驚曝「還有一對」15字揭內幕
娛樂中心／周孟漢報導中信啦啦隊前成員粿粿，29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿與王子也接連出面發聲，但網友們依舊不領情。事件越演越烈，電商直播主「天后闆妹」30日晚間則在社群發文，表示「其實那群好友，還有一對沒有被爆」，此話一出立刻引發網友熱議。民視 ・ 8 小時前
陸15名「00后」被捕 竟用家用印表機製千萬假鈔
近日，北京警方破獲一起涉及15名「00后」的假幣製造案件，這些年輕犯罪嫌疑人甚至還包括未成年人。他們利用家用打印機，非法製造了高達250萬元人民幣（約1080萬元新台幣）的假幣。該案件引起了社會的廣泛關注。中天新聞網 ・ 1 天前
日本人來台「狂買1物」台灣人愣住了！本人親揭用途 台網友笑了
出國旅遊都會帶不少戰利品回家，有些人還會PO上社群分享。有位日本旅客近日就PO出來台灣旅遊購買的戰利品，其中竟然出現了台灣小吃店的餐具，引發熱議。本人也親自分享購買原因，頓時讓台灣人懂了。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前