他怨「遵守會車禮儀的人」越來越少 過來人曝原因

你知道會車禮儀嗎？有網友分享，年輕時爸爸曾教自己會車禮儀，自己也一直記到現在，不過原PO也發現，現在會遵守會車禮儀的人越來越少，忍不住好奇「還有多少人會像我一樣這麼做的？」掀起討論。

有網友在論壇Threads發文，表示年輕時爸爸曾教過自己會車禮儀，當雙方在窄巷會車，需要其中一方禮讓時，被禮讓的一方會向對方抬手致意、閃兩下大燈，或輕按一聲喇叭表示感謝，不過原PO也發現，現在會遵守會車禮儀的人越來越少，自己常遇到被禮讓的一方直接開走，讓原PO忍不住好奇「想知道是現在的人真的都不知道了，還是沒禮貌的人居多？然後還有多少人會像我一樣這麼做的？」

不少網友表示「我還會這麼做，但也注意到，這種會車禮儀的確越來越少了」、「現在大多是送貨的還會保持這個禮貌了，就跟進出大門不管警衛是否有注意你，揮手打個招呼是一樣的原理」。

也有網友解釋原因「窄巷裡被禮讓我不會致意，因為可能因此分心反而去A到旁邊的花盆、機踏車、貓狗小孩...不是不感謝，只是技術沒到位，請不要不開心了，謝謝所有讓過我的人」、「我知道要這麼做，但是這種時候我會需要全神貫注認真看路注意兩邊距離，當下都會忘記…」

「怕對方不知道，而且我有時候會不小心按太大力，後來就不按了」、「我會揮手，但是擋風玻璃好像太黑，人家都沒看到的感覺...」、「我會讓，也時常遇到對方讓我，沒按喇叭是因為喇叭太大聲了，怕他以為我在挑釁，隔熱紙貼很黑也不確定對方看得到我揮手，通常就在心裡感謝」。

撰稿：吳怡萱