他怨「限時90分鐘」不適合聚餐 網掀共鳴：真的太趕了

不少餐廳會限制用餐時間，對此有網友也有感而發，認為用餐時間從120分鐘縮減為90分鐘的餐廳越來越多，這些餐廳也被原PO視為「不適合聚餐的餐廳」，掀起大票網友討論。

有網友在論壇Threads發文，表示越來越多餐廳將用餐時間從120分鐘縮減為90分鐘，雖然看似差異不太，只是減少了半小時，但也因此被原PO視為「不適合聚餐的餐廳」，忍不住直呼「少那30分鐘真的很多事不能優雅進行」。

不少網友認為90分鐘太趕「我覺得要改可以，但要從上菜才能開始算時間，今天就吃了一間前面等了30分鐘才上菜，然後限時90分鐘（非吃到飽的餐廳），一個人還大概一千，感覺真的差」、「限90分鐘，然後點餐都用線上掃碼點餐，如果又是第一次去還要研究一下，點餐就花了二、三十分鐘，再等餐點上後可能要用吞的才來得及吃完」

「90分鐘真的太趕了，尤其是燒烤，要花時間烤肉，90分鐘不太夠」、「我也超不喜歡限時還限那麼短的，首先你上菜就要時間，如果是燒烤或是火鍋客人煮也要時間啊 況且如果是吃到飽限時就算了，但單點店，我有加點，我還在吃，就被告知時間到，真的非常不舒服」、「家人牙口不好嚼比較慢，遇到用餐時間只有90分鐘的也會三思一下，花比較多錢吃飯還跟打仗一樣」。

也有網友表示「如果遇到那種吃飯拖拖拉拉講一堆話的人，或不喜歡但不得不約的飯局，我反而需要這種限時90分鐘的餐廳，這樣可以確保我準時離開，時間不會被浪費」、「沒辦法，店家要賺錢總不可能每個人都把餐廳當咖啡廳在坐」。

