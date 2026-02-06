他怨「飯店11點退房」不人道 網掀共鳴：入住時間越來越短

隨著寒假春節旅遊旺季到來，國旅、住宿相關話題再成網友熱議的焦點，有網友忍不住抱怨「飯店11點退房不人道」，引發大票網友共鳴，在網上掀起許多討論。

有網友在論壇Threads發文，表示飯店11點退房的規定對自己來說很不人道，坦言無法理解為什麼現在的飯店要到下午才能辦理入住，隔天10點多就會打電話確認是否要延長住宿時間，對此忍不住搖頭直歎「我就想睡晚一點」。

不少網友掀起共鳴「很久很久以前普遍都是12點入住，12點退房，後來變成15點入住，12點退房，再後來變成15點／16點入住，11點退房，只能說這也算是一種漲價吧」、「應該1點入住，11點退房比較合理，不到一天還要付一天的錢，人手不夠又不是顧客的事，現在入住愈來愈晚，退房愈來愈早，還沒備品、浴巾、礦泉水，價格還愈來愈貴，真的不合理」

「尤其現在什麼備品都不給，入住時間越來越短，價格卻越來越貴」、「我也覺得好不合理！印象中很久以前是12點退房的，不知道什麼時候開始變成11點退房，出來玩的早晨一切都變得好趕，不能太晚睡、不能睡到飽、不能好好吃完早餐再回房間蹲個廁所收東西再退房」。

也有網友緩頰「要早進又要晚退，房務員哪來的充足時間打掃，這才不人道吧？」、「因為人力不足的關係，如果太晚離開的話，房務人員會很難趕出房間給下一個要進來的客人，以前在房務工作過，以前覺得其實還算是人手充足了，一個人每天要打掃13～15個房間，如果說是團進團出又全部晚退真的會崩潰」、「以前做過房務，認真說我們平常就2～3個人負責整棟樓，偶爾才會有4～5個人，所以基本上每個人都要掃8～12間不等」。

撰稿：吳怡萱






