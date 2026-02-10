他怨公司「拖到最後一周」才發尾牙 意外釣出一票苦主
你領到年終獎金了嗎？農曆年假進入倒數階段，有網友忍不住抱怨，公司最近才發年終，對比其他人年終早早入袋，原PO坦言無法理解公司的做法，在網上掀起熱議。
有網友在論壇Threads發文，透露公司近才發年終，讓原PO十分不解，忍不住好奇其他網友的看法「一堆人早在一月份就領了，拖在最後一周到底是為什麼」、「是不是傳產比較會最後一天才發？」
貼文釣出一票苦主「我們公司是年前最後一天上班日，下班前最後一刻給，給你參考」、「我公司是最後一個上班日下午3點發」、「我們公司昨天半夜在群組告知要下個月才發，跟2月份薪資一同於3月10日發放」、「我們公司都是年假的最後一日上班然後要下班前才發的」、「我們更誇張2月13日，而且那天大掃除，掃得疲憊不堪」
「很多公司都星期五才發喔。整個卡死員工，想換個新鈔還怕換不到」、「你不是最晚的，我們13號，而且去年是銀行關門的時候才入帳」、「我們這禮拜五最後一天上班日，吃尾牙、發年終…都在這最後一天壓秒」、「遇過過年時候發的」、「過年前發很好了，我們發2月薪水的時候才領年終，2月底...」、「我們每年都是最後一天早上，老闆關門討論，中午會計再出門匯款」、「我以前公司不但最後一天給，晚上還得跑很遠去吃尾牙，不讓人提早回鄉」。
有網友則表示「發太少怕你不爽就走；發太多怕你領了就走，簡單說就是沒自信的公司」、「怕員工領完年終，像逃難一樣提離職跑掉」、「怕員工領完就離職」、「怕人領完了就走」。
撰稿：吳怡萱
其他人也在看
年終獎金領17萬「嘆人生失敗」 網一面倒怒批：庸人自擾
到了年末，許多企業都會發放年終獎金犒賞員工一整年的辛勞，不過卻有一名網友抱怨，自己領到17多萬元的年終獎金，仍感覺像人生失敗組，貼文曝光後，讓不少網友直批根本炫耀文。
年終領5.8個月不爽！她見「摸魚同事」數字秒心寒 眾人揭職場殘酷真相
農曆春節將至，不少公司陸續發放年終獎金，讓員工能安心回家過好年。然而，一名女子卻因年終分配制度感到相當不滿，直言即使領到5.8個月，心情仍「一點都不開心」，因為隔壁部門一名平時打混摸魚的同事，年終竟高達6.2個月，讓她憤而萌生跳槽念頭。貼文曝光後，引發網友熱議。
年終獎金好少「想衝去問主管」！網狂勸退 他曝：同事成功爭取
近期各家企業紛紛舉辦尾牙，也陸續犒賞員工發放年終獎金。不過一名女上班族坦言，公司給的年終獎金並不如預期，因此好奇拋問大家是否會去找主管問原因。貼文曝光後，不少網友紛紛勸退，但也有人建議離職，年後找新工作；此外，還有分享上訴成功的案例。
OL領50萬年終！2原因猶豫：該坦白說嗎？ 網一面倒：裝窮就對了
【緯來新聞網】歲末年終之際，許多人也陸續收到年終獎金，並與親朋好友分享。不過，一名從事金融業的OL表
正妹KTV遭拖進廁性侵！好友見狀加入 2男下場慘了
正妹KTV遭拖進廁性侵！好友見狀加入 2男下場慘了
公司福利「彈性上下班」她照做 老闆卻說「這理由」影響考績砍年終
一名妹子說自己公司關於上下班打卡的規定是彈性上下班，上班打卡晚到幾分鐘，下班前補回來再打卡就可以了，乍聽之下簡直是個天大的福利。但是最近快要過年，老闆卻說妹子「遲到太多」，會影響考績和年終，讓妹子相當不解，於是PO上網和網友討論。
新人「到職不到三周」抽走尾牙最大獎 他錯愕：心理不平衡
抽獎是許多民眾參加尾牙時最期待的環節之一，但新人抽走最大獎的狀況屢見不鮮，有網友也忍不住坦言「會讓人心理不平衡」，忍不住好奇其他網友的想法，在網上引發討論。
宜蘭最狂公司尾牙獎金豪灑千萬！最小獎1.5萬
生活中心／綜合報導最近是尾牙季，許多人都在期待尾牙抽獎環節，希望自己可以中大獎，最近就有一間公司，以超高的尾牙抽獎金額受到關注。一名人妻在社群平台分享，陪老公參加公司尾牙時，親眼看到老闆在現場直接加碼1千萬元紅包，發錢發到全場氣氛直接炸開，讓她忍不住形容「真的太誇張」，也直呼這場尾牙根本可以列為宜蘭代表作，貼文一出立刻引發大量討論。
看護嫁8億人瑞成繼母！他曝看護太貪恐觸及刑法3大罪 還害到戶政人員
67歲看護照顧102歲人瑞27年之後，在人瑞子女不知情的情況下，兩人在戶政事務所登記結婚。人瑞子女得知，醫院搶人，消息傳出社會譁然。知名律師顏瑞成分析，【很難讓人相信結婚的動機出於真愛】，但在法律上看護已擁有配偶的身分，享有遺產一半繼承權與特留分的財產權力，人瑞子女當務之急主張婚姻無效、主張撤銷婚姻、對人瑞聲請監護宣告。看護恐涉嫌違反3大罪。
5百米內驚見20頭梅花鹿屍 墾丁變墳場！挨轟：凌遲死
墾丁梅花鹿族群已增加到對生態造成影響，許多單位設置尼龍繩圍網，以防梅花鹿啃食高位珊瑚礁、珍稀林木、牧草等農作物。近日有社頂居民在臉書爆料公社貼文指出，墾丁牧場與林試所周邊短短500公尺就發現超過20具梅花鹿遺骸，疑似遭圍網纏住無法脫身。墾管處表示，近年來各單位的防護網已陸續更換為較安全的菱形鐵絲網。
過年狂遇親戚問年終！她猶豫：大家會照實講？ 過來人教「這1招」沒再被追問
隨著農曆春節將至，各大企業陸續舉辦尾牙、發放年終獎金，卻也讓幾家歡樂幾家愁，更有不少網友猶豫究竟是否將領到的真實金額告知父母或長輩，擔心老實交代後可能引來更多煩惱。就有一名越南外籍員工分享，他曾因年終獎金比上一年少，誠實說出金額後卻被親戚諷刺「混得不夠好」，為了保護家人與自己的心情，他此後決定，不管當年究竟領了多少都統一報較低金額，避免探問與攀比。
11.5億大獎來啦！連29槓威力彩今開獎 年終7碼出爐
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台彩威力彩第115000012期今（9）晚開獎，本期中獎獎號第一區為：「13、14、16、33、34、37」，第二區則為：「02」。目前威...
摸魚同事年終爽領6.2月！她怒批公司制度 網：很正常
摸魚同事年終爽領6.2月！她怒批公司制度 網：很正常
贏過上市公司！宜蘭最狂尾牙「老闆加碼1000萬」 安慰獎1.5萬拿到手軟
許多公司行號會在農曆過年前舉辦尾牙，犒賞員工過去一年的辛勞。一名人妻表示，最近去參加老公公司的尾牙，沒想到老闆竟霸氣「加碼1000萬」，豪發上百個6萬以上的紅包，讓她驚呼，「全宜蘭最狂！」不少人看了也相當羨慕。
年終50萬不敢說！她揭親戚真面目 網勸：悶聲發大財
年終50萬不敢說！她揭親戚真面目 網勸：悶聲發大財
工作出包被冷凍卻「連續加薪3次」！他傻眼：另類管理方式？ 過來人曝職場真相
許多人都希望可以找到「錢多事少離家近」的工作，然而無所事事卻接連被加薪也讓人擔心「可能是陷阱」，就有一名網友自曝他過去因工作失誤而被主管冷凍，每次來到公司上班幾乎無事可做，卻1年內連續加薪3次，讓他困惑又焦慮，陷入「想離職卻找不到更高薪工作」的兩難，讓PO文曝光後頓時引發網友兩極熱議。
日本媽媽養成「睡前1習慣」2個月狂瘦7﹒5kg！從中年發福搖身一變→苗條少女
誰說減肥一定很痛苦！日本媽媽健身KOL まる分享，每天睡前只要花1分鐘做運動，就能悄悄瘦小腹。別小看這1分鐘，它真的很重要。如果你想收緊腹部、看到縱向腹肌線條，今天就可以開始。她也分享自己減肥初期前兩
夢幻車款 +1！Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé 「140 Years Edition」限量登場！
CLE 不僅是傳承，更是對傳統級距的跨界重塑。融合了 C-Class Coupé 的俐落靈魂與 E-Class Coupé 的豪華底蘊，以『全新物種』之姿重新定義轎跑極限。慶祝汽車發明 140 週年，台灣賓士特別推出 Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé「140 Years Edition」，以這份跨越世紀的創新力量，致敬自 1886 年以來從未停止的「顛覆精神」。創新，是顛覆常規的勇氣：重塑雙門跑車的不凡格局Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé 以俐落線條、張力比例與純正 AMG 性能，重新定義當代雙門跑車的時髦樣貌。「140 Years Edition」以更大膽的黑化風格、碳纖維配置與 AMG 空力套件，進一步放大 CLE 的帥氣輪廓與性能態度，展現低調卻無法忽視的存在感。建議售價 465 萬元起，全台限量供應，將於今年第二季度起陸續交車。創新，是先鋒美學的淬鍊：隱於夜色，卻主宰視線Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé「140 Years Edition」限量版，以低調卻極具張力的設計語言，詮
道歉止不住怒火！李千娜出道18年陷最大危機 櫻花季演出緊急喊卡
電影《世紀血案》由於未取得當事人與家屬授權、再加上演員言行引發輿論反彈，爭議不斷擴大。其中，李千娜首當其衝，從記者會失言、社群貼文惹議，到節目與活動接連遭抵制，演藝事業陷入出道以來前所未有的風暴。她今（8日）中午在IG限動發文證實，原定下月出席的櫻花季演出確定喊卡。
中國能擁有960萬國土「最該感謝他」沒有他，可能連800萬都沒有
談到中國960萬平方公里的遼闊版圖，許多人視為理所當然，但在晚清國運最動盪的時刻，西北邊疆曾一度瀕臨失守。當時新疆166萬平方公里的土地差點從地圖上永久消失，就在清朝面臨版圖崩潰的關鍵，一名年過六旬的老臣挺身而出，若是沒有左宗棠，今日的版圖恐怕連800萬平方公里都保不住。（記者唐家興）