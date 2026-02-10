他怨公司「拖到最後一周」才發尾牙 意外釣出一票苦主

你領到年終獎金了嗎？農曆年假進入倒數階段，有網友忍不住抱怨，公司最近才發年終，對比其他人年終早早入袋，原PO坦言無法理解公司的做法，在網上掀起熱議。

有網友在論壇Threads發文，透露公司近才發年終，讓原PO十分不解，忍不住好奇其他網友的看法「一堆人早在一月份就領了，拖在最後一周到底是為什麼」、「是不是傳產比較會最後一天才發？」

貼文釣出一票苦主「我們公司是年前最後一天上班日，下班前最後一刻給，給你參考」、「我公司是最後一個上班日下午3點發」、「我們公司昨天半夜在群組告知要下個月才發，跟2月份薪資一同於3月10日發放」、「我們公司都是年假的最後一日上班然後要下班前才發的」、「我們更誇張2月13日，而且那天大掃除，掃得疲憊不堪」

「很多公司都星期五才發喔。整個卡死員工，想換個新鈔還怕換不到」、「你不是最晚的，我們13號，而且去年是銀行關門的時候才入帳」、「我們這禮拜五最後一天上班日，吃尾牙、發年終…都在這最後一天壓秒」、「遇過過年時候發的」、「過年前發很好了，我們發2月薪水的時候才領年終，2月底...」、「我們每年都是最後一天早上，老闆關門討論，中午會計再出門匯款」、「我以前公司不但最後一天給，晚上還得跑很遠去吃尾牙，不讓人提早回鄉」。

有網友則表示「發太少怕你不爽就走；發太多怕你領了就走，簡單說就是沒自信的公司」、「怕員工領完年終，像逃難一樣提離職跑掉」、「怕員工領完就離職」、「怕人領完了就走」。

撰稿：吳怡萱






