他怨公司尾牙「辦在周二晚上」過來人：選周末也沒比較好

歲末年終，不少公司陸續舉辦尾牙來犒賞員工，不過未必每個員工都喜歡參加尾牙，近來有網友也抱怨，公司尾牙辦在平日晚上，讓原PO十分不滿，掀起大票網友討論。

年底許多公司紛紛舉辦尾牙，想藉此犒賞員工，也藉機凝聚員工的向心力，但卻未必能獲得所有員工的青睞，有網友也在論壇Threads發文，抱怨公司把尾牙辦在周二晚上，隔天還要上班，根本不能好好休息，讓原PO忍不住搖頭。

不少過來人認為辦在假日也不好「還有周六中午的呢，員工還要犧牲自己的休假時間呢」、「星期天中午有沒有更慘」、「我們辦在禮拜六才煩，浪費我們休假的時間」、「禮拜六中午和禮拜天中午都遇過，沒有比較好」、「還有尾牙辦在假日晚上，吃飯前還要開會」、「最理想應該是周五晚吃完直接回家，隔天放假，一至四跟六、日都是最不好的」、「我們分公司在台南，然後要上去台中吃尾牙，甚至在星期六！」、「一直都是周六午餐，還要北上吃，直接犧牲一個假日，這樣你覺得有比較好嗎？」、「辦在周六晚上也沒比較好」。

廣告 廣告

也有網友推測公司是為了控管預算「主要是因為飯店／餐廳訂平日比較便宜，我覺得訂在平日的，隔天應該給半天假，不然對住得遠的人來說真的惱人」、「會不會是安排不到餐廳跟表演，因為很多公司問我們周五、六都已經超滿檔，餐廳也很難訂」、「據說平日比較便宜（周一～周四）」、「星期五、六、日的餐廳你們公司覺得貴…」、「可能是你們公司太晚訂了，許多熱門的餐廳周五晚上很早就客滿了」。

撰稿：吳怡萱



