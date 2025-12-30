他怨某航空業「年終比公務員慘」！同行嘆1情況掀瘋猜

生活中心／綜合報導

隨著年底將至，不少企業也開始陸續公布今年的年終獎金基數。不過，在疫情結束後，過往動輒發放4至6個月年終的航空業，近期卻有從業人員在社群平台上抱怨，指出公司在內部信中告知，年終僅有1個月，讓他在網路上大嘆苦水。更有同行透露，今年公司不僅沒有年終，僅舉辦抽獎活動，且獎品內容「相當恐怖」，引發網友瘋狂猜測究竟是哪幾家航空公司。

一名在航空業上班的網友在Thread上抱怨，稱：「今晚收到執行長的一封信，公司內群都炸掉了。」指出多數員工在收到內部信後大感不滿，原因在於年終只有1個月，公司理由則透露到營運上遇到對等關稅、美簽緊縮、日本地震謠言等外在不利因素影響到獲利。讓他高喊「之後打算跳槽」。此外，該串留言也引來同行討論，指出自己公司連年中都沒有，且抽獎的獎品相當恐怖。



航空業今年非人人開心？他怨「比公務員還慘年終」同行嘆恐怖抽獎掀網瘋猜

不少網友看完數字後，直言比公務員「固定1.5月年終」還慘。（圖／翻攝Pexels）消息曝光後引發不少討論，包括「航空天天花錢行銷宣傳，卻只有1個月的扣打給員工當年終」、「「錢都拿去打廣告」。PTT上則有網友表示「1個月是在羞辱人嗎笑死」、「年終1個月、這比公務員還慘欸」、「 老實說，航空業相關1個月是真的少，尤其這2年又是航空業最好的時候，單來說就是發大財也不分員工」、「航空業應該是很賺的行業，怎麼發這麼鳥的年終。如果公司有賺錢卻不願意分享給員工會很打擊士氣」、「人家公務員也才1.5個月」。





