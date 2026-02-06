他想來台環島 旅行社竟「報價30萬元」！一票網轟瘋了：盤死人

生活中心／李紹宏報導

一名澳洲華人和朋友想在台灣環島旅遊，選擇先詢問知名旅行社，沒想到對方表示只能客製，強調會很划不來，最後援引先例，報價30萬元台幣，讓這名澳洲華人相當傻眼，也讓網友直呼這定價根本瘋了！

澳洲華人和朋友共兩人，想趁今年假期來個台灣環島旅遊，未料旅行社開價30萬元台幣。（示意圖／翻攝自unsplash）

2外國人想環島 旅行社開價30萬台幣

這位澳洲華人在Threads上指出，原本計畫趁著今年假期來跟團台灣環島旅遊，預算抓在10萬元台幣左右。但在實際諮詢台灣知名旅行社後，對方表示環島都要客製化，針對原PO「2人、台北出發」的需求，則表示客製化會划不來且預算會很高。

廣告 廣告

當原PO問旅行社大概開價多少錢，對方則表示「曾經報過2位的環島價錢是30萬左右，包含車輛、住宿和餐點，讓原PO相當傻眼，但也只能禮貌地回「好的，我明白了，這個價錢確實划不來，謝謝」。

原PO強調，自己追求的是輕鬆舒適的度假氛圍，並非要求餐餐米其林或五星級飯店，僅希望以正常的消費水準環台，沒想到在台灣尋求代辦行程的門檻竟如此之高，恐怕也只能選擇自由行。

窮人出國、有錢人國旅？網友熱議

文章一出，引發網友熱議，不少人認為旅行社的報價相當高，實在是瘋了，「環島10萬我都嫌貴，30萬根本是宰豬⋯瘋了。5萬（去）高鐵、租車、住宿，玩5天綽綽有餘」、「30萬來台灣盤死人」、「臺灣飯店很盤啊，我們自己都在笑說，有錢人國旅，窮人出國去」、「自己安排行程就好了，30萬台幣也是很貴了」、「我租irent來接客好了，便宜住、便宜吃，力拚10萬賺7萬」。

不過，貼文轉發至PTT後，則有網友認為，客製化行程本來就比較貴，「30萬貴不貴也看內容決定」、「台灣這種行程算便宜的，比台灣便宜的只有東南亞像泰國，韓國比台灣略貴，日本2倍價」、「客製包車本來就貴啊」、「旅行社的利基就是用規模，你只有一團那當然就是市價起跳，再疊加各種費用和旅行社要賺的（費用）」。

更多三立新聞網報導

李貞秀未完成放棄中國籍！范世平嘆藍白恐流失「這些關鍵選票」

他點蝦皮「新功能」竟可再多1天取貨 一票網驚呆！官方證實了

全糖城市換人當！外送平台揭「這城市」最嗜甜 多多綠變國民飲料

並列今年最強寒流「這天」殺到 先濕後乾！最冷挑戰5度

