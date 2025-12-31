他想借錢借不成！竟持利器砍老闆全家 3人受傷

一名45歲陳姓男子因向楊姓老闆討錢未果，竟半夜持美工刀闖入工廠住所。（圖／東森新聞）





高雄市大寮區於今（2025）年10月27日發生一起驚悚攻擊事件，一名45歲陳姓男子因向楊姓老闆討錢未果，竟半夜持利器闖入工廠住所，造成老闆夫婦及12歲兒子共3人受傷。高雄地檢署依殺人未遂罪起訴陳男，並建請法院從重量刑。

45歲陳男曾犯竊盜、毒品案

起訴書指出，陳男自民國106年起陸續因竊盜、毒品等案件鋃鐺入獄，服刑完畢後於今年5月出獄，隨後在大寮區一間工廠擔任雜工。未料，他與雇主之間的金錢糾紛，竟釀成嚴重暴力事件。

半夜闖入工廠 砍傷雇主一家

事發於當日晚間23時許左右，陳男手持一把利器，悄悄潛入工廠內。他看見老闆夫婦正熟睡著，猶如獵物般悄然靠近，突然揮刀朝楊男頸部猛劈。楊男在劇痛中驚醒，驚恐地徒手格擋刀刃，但仍被砍傷臉頰、肩膀與手掌，鮮血沿著肌膚緩緩流下。楊妻在混亂中的手掌被劃傷。

楊男12歲的兒子見狀，緊握球棒，在昏暗的辦公室裡用力敲擊地板，希望製造聲響引陳男出來，但陳男怒火中燒，轉而追向兒子，追砍的刀光在昏黃燈光下閃爍，整個房間充斥著尖叫與金屬碰撞聲，氣氛緊張而恐怖。

報警後陳男逃逸 警方循線逮捕

陳男見楊妻報警後，驚慌之下倉皇逃離現場。警消接獲通報迅速趕抵，將重傷的楊男緊急送醫搶救，所幸及時搶救才挽回一命。警方旋即成立專案小組展開追緝，隔日於台南林鳳營車站成功將陳男抓獲歸案。

偵訊過程中，檢方痛斥，陳男出獄不到五個月，未珍惜雇主的收留之恩，僅因金錢糾紛就對一家三口痛下殺手，手段殘忍，毫無悔意。案件偵結後，高雄地檢署依殺人未遂罪將陳男提起公訴，並建請法院從重量刑。

