他想殺了我！8旬老婦遭拖進車庫暴打 竊賊「咬斷手指」搶戒逃逸

美國近日發生一起驚悚暴力事件，一名88歲老婦人在自家後陽台清洗家中物品時，遭一名陌生男子闖入搶劫，被拖進車庫暴打，更被活生生「咬下手指」，竊賊帶著斷指連同戒指逃逸。所幸婦人命大，送醫治療後目前狀況穩定，正逐漸康復中。

綜合外媒報導，事發於10月13日，華盛頓州西雅圖（Seattle）一名88歲的老婦人科頓（Emma Cotton）正在後陽台清洗家中物品，一名男子上前搶劫，要求她交出珠寶等個人物品，科頓拒絕男子要求後，竟遭對方施暴，接著被拉進車庫中繼續狂揍猛毆，最終「咬斷手指拿走戒指」逃離現場。

柯頓的3個兒子馬文（Marvin）、里奇（Ricky）和韋斯（Wes）接受訪問時表示，母親透露，事發時竊賊悄悄靠近自己，「當時感覺有人在身後呼吸」，不料一轉身就遭襲擊。馬文也心疼表示，得知母親受傷後馬上趕到醫院，「她的頭腫的跟籃球一樣大」，幾乎認不出來，手指也因為被竊賊帶離現場，被醫師告知「無法接回去」。

他們坦言，母親能在此次攻擊事件中倖存下來，「絕對是某種精神力量起了作用」，呼籲外界能關注此事，並將該名竊賊早日繩之以法。

柯頓在經歷暴力攻擊後傷勢嚴重，不僅手指斷裂、多處骨折，一度因「腦出血」被轉往加護病房，目前已經出院，正在康復中心接受後續照護。談及此次暴力事件，科頓則向警方稱「他想殺了我」。

警方表示，查看周邊監視器畫面，已鎖定嫌疑人，目前與布里恩（Burien）和圖克維拉（Tukwila）的警方展開搜查，會儘早把該名竊賊逮捕歸案。

