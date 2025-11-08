他想殺了我！8旬老婦遭拖進車庫暴打 竊賊「咬斷手指」搶戒逃逸
美國近日發生一起驚悚暴力事件，一名88歲老婦人在自家後陽台清洗家中物品時，遭一名陌生男子闖入搶劫，被拖進車庫暴打，更被活生生「咬下手指」，竊賊帶著斷指連同戒指逃逸。所幸婦人命大，送醫治療後目前狀況穩定，正逐漸康復中。
綜合外媒報導，事發於10月13日，華盛頓州西雅圖（Seattle）一名88歲的老婦人科頓（Emma Cotton）正在後陽台清洗家中物品，一名男子上前搶劫，要求她交出珠寶等個人物品，科頓拒絕男子要求後，竟遭對方施暴，接著被拉進車庫中繼續狂揍猛毆，最終「咬斷手指拿走戒指」逃離現場。
柯頓的3個兒子馬文（Marvin）、里奇（Ricky）和韋斯（Wes）接受訪問時表示，母親透露，事發時竊賊悄悄靠近自己，「當時感覺有人在身後呼吸」，不料一轉身就遭襲擊。馬文也心疼表示，得知母親受傷後馬上趕到醫院，「她的頭腫的跟籃球一樣大」，幾乎認不出來，手指也因為被竊賊帶離現場，被醫師告知「無法接回去」。
他們坦言，母親能在此次攻擊事件中倖存下來，「絕對是某種精神力量起了作用」，呼籲外界能關注此事，並將該名竊賊早日繩之以法。
柯頓在經歷暴力攻擊後傷勢嚴重，不僅手指斷裂、多處骨折，一度因「腦出血」被轉往加護病房，目前已經出院，正在康復中心接受後續照護。談及此次暴力事件，科頓則向警方稱「他想殺了我」。
警方表示，查看周邊監視器畫面，已鎖定嫌疑人，目前與布里恩（Burien）和圖克維拉（Tukwila）的警方展開搜查，會儘早把該名竊賊逮捕歸案。
《鏡報》關心您： ◎拒絕暴力 請撥打110 ◎反校園霸凌專線：1953 ◎反職場霸凌專線：1955 ◎法律扶助基金會：(02)412-8518
回到原文
更多鏡報報導
他想綁架我！拳擊手猛毆計程車司機 勒脖「戳瞎眼睛」下場超慘
中國習俗好逼人？婚禮車遭人攔下討喜氣 要求「給50條菸」新娘崩潰痛哭
慶生成忌日！特斯拉疑「0煞車」高速追撞水泥車慘死 目擊者曝駕駛怪異行徑
其他人也在看
台中犁記爆工安！ 女員工手捲入攪拌機「3指碎裂」
台中犁記爆工安！ 女員工手捲入攪拌機「3指碎裂」EBC東森新聞 ・ 8 小時前
台南大新營嘉年華封街2天 150攤名店好物逛好逛滿
2025大新營嘉年華今天（8日）起在新營區民權路封街舉辦2天，有150家台南好店、伴手禮、地方美食業者參展，讓人逛好逛滿，吸引滿滿人潮逛街購物，十分熱鬧。大新營嘉年華在今天下午由台南市政府副秘書長殷世熙、經發局局長張婷媛、新營區長陳宏田等人揭幕，大新營嘉年華今年第15年舉辦，並是台南購物節的亮點活動自由時報 ・ 6 小時前
鳳凰先拚強颱再減弱！估下周三暴風圈觸陸 對台衝擊注意2關鍵
鳳凰颱風過去6小時在副熱帶高壓穩定導引下，持續往西移動，時速達40公里。氣象粉專「台灣颱風論壇」分析，預計9日將達強烈颱風，並於下周三（12日）上午暴風圈接觸南部陸地，提醒接下來要注意鳳凰颱風北轉的幅度（角度）及移動速度，與颱風靠近台灣時減弱的速度。中時新聞網 ・ 3 小時前
亞職交流賽》197公分「巨投」蕭齊慘遭張趙紘狙擊 「他是很厲害的打者」
亞洲職棒交流賽今天進行「樂天內戰」，樂天金鷲台灣投手蕭齊於5局下登板中繼，投1局被敲2安失1分，最快球速150公里，被許賀捷、張趙紘先後擊出二壘安打，讓桃猿以1：1扳平比數。197公分高的巨投蕭齊說，這場投球跟鳳凰聯盟投的兩場比賽差不多，今天比較好的是沒投保送，投手教練說有勇敢和打者對決，這樣就夠了自由時報 ・ 8 小時前
北京同意荷蘭派人來談 安世半導體風波或迎轉機
芯片制造商安世半導體Nexperia供應爭端持續發酵，荷蘭方面稱有信心。不過北京敦促荷蘭盡快實質性提出建設性方案，采取實際行動，「表態不能只停留在口頭上」。此外，中國已同意荷方派代表赴華磋商。德國之聲 ・ 9 小時前
記憶體市場火燙南亞科飆新天價！封測廠也傳將漲價 「這檔」受激勵飆漲停
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數昨（6）日收盤上漲182.39點，上櫃指數則是上漲3點，而近期記憶體市場仍供不應求，其中華邦電（2344）總經理陳...FTNN新聞網 ・ 1 天前
白衣男無視監視器！新竹腸粉店「2萬現金被偷光」 老闆穿拖鞋追不上
一名白衣男子在新竹西大路上的腸粉店行竊，趁店家無人時偷走2萬元現金。事件發生於6日下午1點多，當時店家老闆短暫離開處理事務，未鎖門。竊賊鬼鬼祟祟進入店內，環顧四周並查看監視器，確認無人後打開收銀台取走現金。老闆回來時正巧撞見，立即追趕但因穿著拖鞋而未能追上。警方調閱監視器發現嫌犯在火車站前消失，目前已確認為有多次前科的朱姓慣犯，正積極追緝中。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
詐團車手開車衝撞警 新北刑大偵查隊長強勢執法開槍逮人
新北市1名黃姓男子，日前遇到假投資詐騙，被詐騙集團誘騙110萬元積蓄，經友人提醒驚覺遭詐騙，前往新北市刑大報案後，警方與被害黃男聯手將詐騙車手約出，趁張姓男車手（20歲）與許姓女車手（20歲）現身取款準備逮人時，2車手竟開車意圖衝撞，帶隊的偵六隊隊長張銘哲立即對空開1槍後逮捕2車手，詢後依詐欺、洗錢防制法、妨害公務等罪嫌移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
控宇宙彌勒皇教「不退款」 信徒泣：還被眾人詛咒
由教主陳金龍創辦的宇宙彌勒皇教，近期爭議不斷，一位15年資深信徒出面爆料，她這些年買陳金龍開光過的法器、藝術品等，至少花上千萬，她因為不堪經濟壓力而退教，卻也被眾人詛咒，而信徒想到道場，退款過去買塔位的30萬，同樣被拒之門外，雙方還在門口大吵。 #宇宙彌勒皇教#陳金龍#不退款#被詛咒東森新聞影音 ・ 6 小時前
非洲豬瘟攤商"15天沒收入" 市場開市陳瑩獻上補助金
政治中心／綜合報導非洲豬瘟15天禁令解除後，攤商陸續開始販售新鮮的溫體豬肉！立委陳瑩就到台東的中央市場關心買氣，也向攤商獻上中央補助的好消息！為了體恤豬肉攤商，這段時間的辛苦，除了減少這15天的租金之外，中央也補助每個豬肉攤3萬元的補助金！民視 ・ 4 小時前
足球》理事長王麟祥請辭 足協依章程啟動補任事宜
中華足協理事長王麟祥8日以個人健康考量，在足協理事會正式請辭理事長職務。足協後續也將依據章程，啟動交接與補任事宜。王麟祥也透過公開信，感謝所有關心、陪伴、相信台灣足球的人，期盼，接任者能延續基層扎根、制度改善與支持足球人才養成，讓每個在球場奔跑的孩子，都有機會看到更遠的光。王麟祥辭去理事長後的公開信全文如下：中時新聞網 ・ 8 小時前
矽品虎尾廠耕耘在地 辦星空電影院 (圖)
矽品精密在中部科學園區虎尾園區設廠，9月起正式營運，目前有500名員工進駐。為落實企業社會責任，矽品精密8日舉辦星空電影院，未來也將持續耕耘地方。中央社 ・ 6 小時前
台灣豬是「外交神隊友」 林佳龍籲共同守護防疫成果
即時中心／顏一軒報導外交部長林佳龍今（8）日在社群平台發文表示，台灣豬不僅是國人日常飲食的重要來源，也是「外交神隊友」。看到豬瘟疫情獲得控制，台灣豬正式重返市場，他和所有國人一樣高興，也呼籲出入境旅客務必遵守規定，切勿攜帶違禁肉製品入境，共同守護全體國人的防疫成果。民視 ・ 7 小時前
煮龍蝦驚見「牠生寶寶了」！65萬人看傻求情：別讓小孩變孤兒
看到這幕你吃得下去嗎？馬來西亞一名女子努提亞拉（Nurtyara）近日買龍蝦回家，但當她正要下鍋烹煮的時候，竟發現周邊突然跑出許多「龍蝦寶寶」，讓她不知道該如何是好，只好將這驚奇的一幕PO上網。眾人看到紛紛幫忙求情，「別煮！不然小孩沒有媽媽！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台中第二市場"滷肉飯"店湧排隊人潮 中午前就全賣光
中部中心／黃毓倫、林進龍 台中報導有百年歷史的台中第二市場，聚集不少美食攤商，受到豬肉禁運禁宰影響，很多店家被迫公休，禁令解除的第一個週末，魯肉飯店家一開張，就湧入排隊人潮，而台中賣的魯肉，其實就是一整塊的三層肉，也就是俗稱的爌肉，由於第一天營業備貨有限，限量是殘酷的，還沒到中午就已經賣光光！還沒到中午用餐時間，就已經有民眾來排隊，長長的隊伍一路從攤位排到市場門口外面，他們為的就是這一碗香噴噴的魯肉飯。民眾：「（你們排隊排多久）10分鐘，（已經排了10分鐘）對差不多，（為了吃美食還是要等）對沒錯。」民眾：「我是從彰化市過來的，（彰化的爌肉飯也很有名），對所以就是想說來吃看看，彰化跟台中的有什麼不一樣。」台中第二市場美食攤商百家爭鳴，當地流傳一句話，白天吃山河，晚上吃李海，兩家業者說好分時段營業，讓顧客從早到晚都吃得到魯肉飯，只是這裡說的魯肉，並不是碎肉末，而是一整塊的三層肉，解禁第一個週末，限量是殘酷的，還有人在排隊，店家已經在喊，大塊的魯肉沒有了，鍋裡剩最後一塊！記者vs.魯肉飯業者：「（生意這麼好今天），那個量很少，（今天拿到的量跟平常差多少），差很多差差不多一半以上。」另一家比較晚開的魯肉飯業者，白天也沒閒著，忙著備料。魯肉飯業者：「廠商說沒（溫體）肉我就不要，他說可以調（冷凍肉）啊，問我要不要用，我說冷凍多久他就笑一笑，我說那不用了休息，（所以你公休了幾天），公休了差不多將近15天了。」為了顧品質，業者堅持不用冷凍肉，被迫休了15天無薪價。第二市場好吃的豬肉美食，還有這家肉圓店，一樣也是還沒到正中午，就已經有饕客來報到！業者不想用冷凍肉，停業１５天。（圖／民視新聞）肉圓店業者：「這次休息差不多快兩個禮拜，（這兩個禮拜有沒有覺得心慌慌），呃就當放假吧，他們（顧客）說終於有肉圓了，可以吃到肉圓了，他們覺得好久沒有吃到那種感覺。」肉圓店業者轉述，有顧客很興奮地跟他說，終於有肉圓可以吃了。（圖／民視新聞）不能錯過的豬肉美食，還有這家肉包餛飩老店，業者之前囤豬肉撐了10天，公休了五天，能工作、超開心！肉包業者：「因為台灣吃豬肉的，真的是比較多啦，有豬肉覺得蠻開心的。」新鮮就是王道，不管是魯肉飯還是肉圓、肉包、餛飩，備料都少不了溫體豬，豬肉美食強勢回歸，熟悉的味道又回來了！原文出處：熟悉的味道回來了！ 台中第二市場滷肉飯店湧排隊人潮 更多民視新聞報導防堵豬瘟侵台! 卓揆:疫區入境查驗加嚴.檢疫犬上場「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬盧秀燕走訪市場挨批「止不了血」 陳俞融籲：立即補助豬肉攤商民視影音 ・ 8 小時前
梨山到台中不再遙遠 金馬獎女星搭幸福巴士見證山城交通新紀元
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市梨山幸福巴士環繞四大部落，成為在地居民最便利的公共運輸，以電 […]觀傳媒 ・ 7 小時前
補充保費爭議 石崇良：改革要持續、會取得最大共識
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）健保補充保費擬改革惹議，目前暫緩規劃。衛福部長石崇良今天說，超高齡化、超少子女化、人口超銳減等情況衝擊健保財務，改革還是要持續進行，會取得最大共識才推動下一步。中央社 ・ 15 小時前
遠傳蟬聯《天下永續公民獎》 引領產業新標竿
遠傳永續表現再獲高度肯定，連續三年入選《天下永續公民獎》大型企業服務業組前四強，為電信業最佳成績，環境永續表現高居該組入選企業之冠！遠傳憑藉「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）電信專長，透過科技力實踐低碳營運，並打造全員ESG文化，攜手價值鏈夥伴共同邁向淨零目標，為守護下一代的生活環境盡一份心力。除蟬聯《天下永續公民獎》，遠傳今年亦同時榮獲《天下人才永續獎》及《親子天下友善家庭職場獎》，為第二度同時囊括三項指標性獎項，展現全方位永續實力。永續不是口號遠傳積極落實低碳營運守護下一代遠傳總經理井琪表示，遠傳這幾年致力於以智慧綠色資通訊應用達成低碳營運，同時對內導入生成式AI，提升員工的工作效率以達成工作與生活的平衡，也透過通訊與平台科技投入遠距醫療、AI防詐，積極面對社會課 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
高齡化社會悲歌？女被「1句話」擊垮殺害102歲母
國際中心／張予柔報導日本東京傳出一起長照悲劇意外，國立市一名71歲女子長年獨力照顧失智的母親，因照護壓力長期累積，最終在絕望之下親手奪走102歲母親的生命。事後她主動前往警局自首，並向警方哭訴「我真的已經不行了」。案件震驚社會，也再次引發外界對高齡化社會中「照護問題」的關注。民視 ・ 1 天前
雲林風箏衝浪公開賽盛大登場 (圖)
「2025雲林縣第5屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」8日登場，吸引來自俄羅斯、法國、瑞士、印度、日本與越南等國和台灣好手齊聚，在海上追風秀絕技。中央社 ・ 8 小時前