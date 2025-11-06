他想綁架我！拳擊手猛毆計程車司機 勒脖「戳瞎眼睛」下場超慘

拳擊手猛毆計程車司機，勒脖「戳瞎眼睛」下場超慘。圖／翻攝自網路

土耳其發生一起計程車內暴力事件，一名英國籍拳擊手在伊斯坦堡機場搭乘計程車準備前往市區，豈料他突然情緒激動，接著便朝司機臉部狂揍猛毆，甚至勒住脖子狠戳眼睛，司機一度昏迷住院，所幸經治療後撿回一命。近日該案在法庭進行審理，該名施暴的拳擊手辯稱自己「遭到綁架」才發動攻擊，引起社會譁然。

根據英國《太陽報》報導，事發於4月14日，一名英國籍拳擊手基欽（Ross Kitchen）到土耳其旅遊，在伊斯坦堡機場搭上計程車準備前往市區。然而，基欽在車上情緒突然變得激動，接著朝56歲司機比塞爾（Kadir Bicer）施暴。

影片可見，基欽神情怪異，先是從後座搶走比塞爾的手機，接著將身軀探向前座，一隻手勒住比塞爾的脖子，一隻手朝著他的眼睛與鼻子一陣猛戳，更作勢張嘴咬住鼻子，無論比塞爾奮力抵抗，基欽仍不鬆手。

比塞爾緊急停靠在路邊後下車，基欽似乎殺紅了眼，下車繼續毆打，兩人一度跌向地面，比塞爾最終掙脫束縛。據了解，基欽施暴後不顧比塞爾傷勢嚴重，自行離開現場，所幸有另一名計程車司機發現了比塞爾，緊急通報救護車前來救援，不過一度陷入昏迷，經治療後撿回一命。

比塞爾康復後向基欽提告，該案近日在當地刑事法院開庭審理。比塞爾表示，自己受到基欽攻擊後，部分臉部失去知覺，一隻眼睛失明，留下巨大陰影，常常會在睡夢中驚醒。

拳擊手猛毆計程車司機，勒脖「戳瞎眼睛」下場超慘。圖／翻攝自《太陽報》

他也控訴基欽不僅施暴，還偷走60,000土耳其里拉（大約4.4萬元新台幣）和45歐元（大約1600元新台幣）。

基欽則辯稱，來土耳其之前身體就開始不舒服，「當下以為自己被綁架，才會發動攻擊」。檢方怒批基欽施暴導致比塞爾性命垂危，是一起「駭人聽聞」的襲擊事件，以故意傷害、加重搶劫罪等罪起訴，基欽未來恐面臨最高33年有期徒刑。

