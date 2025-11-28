他想靠質押＋高股息 實現不賣股也能活 網揭「買借死」殘酷真相





在理財風潮席捲全台的年代，「如何規劃退休」成了許多人共同的焦慮，近期就有網友在網路論壇PTT上分享自己的退休規畫，表示自己目前投資指數型ETF，打算再持有約15年退休後採每年提領3%到4%的方式生活，但擔心長期提領終有領完的一天，因此思考是否該改投配息型商品，並進一步研究「質押買借死是否可靠」，議題引發網友熱議。

原PO表示，目前主要投資指數型ETF，預計再持有約15年後以每年提領3%～4%作為生活費，然而他擔心長期賣股最終可能將本金耗盡，因此開始研究改買配息型商品，並進一步思考是否能利用質押「借錢生活」來避免賣股。他嘗試將計算模型化，假設累積到1000萬元資產，年化報酬率8%能帶來80萬收益，再以其中的6%質押借出60萬作為生活費，扣除利息後仍能維持現金流，甚至準備1～2年備用金應對股災，從而打造「不賣股也能活」的退休模式。

原PO認為，只要質押比例夠低，即使市場遇到大跌，也有補維持率和等待回升的餘裕，他期待藉此在不動本金的情況下達到提前退休，使生活更加穩定。

然而大量網友並不完全買單，並提醒最根本的觀念：市值提領與配息本質上同為現金流，並不存在「賣股一定會枯竭」、「配息才安全」的絕對差別，真正影響資產能否長期存活的是總報酬率與提領策略。

至於質押策略，網友更是一面倒提出警訊，直言維持率、利率波動與券商審核政策都可能成為巨大變數。「雨天收傘」是多數人最擔心的情境，一旦遇到市場劇烈波動或政策收緊，續借不順、利率提高、甚至被要求補繳，都可能讓理想中的財務模型原地爆炸。

不少網友提出更現實層面的質疑，「15年後一個便當可能不只200塊了」、「股市只會漲不會跌就可以」、「買借死理論，你如果是美國人的話應該可以，畢竟是世界最強國家，快不行了還可以割其他國家韭菜，但台灣這樣做太多黑天鵝導致你玩不下去」、「前提是2000年那波不會再來一次」、「大哥，還真以為未來10年股票只漲不跌唷」。

也有少部分人則表示「買借死」不是不能做，而是心態、槓桿比例與風險控管才是關鍵，強調押得夠小、財務狀況足夠健康、能承受市場震盪，也許仍可作為退休策略的一部分。

