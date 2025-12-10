他感慨「去過合作社的人都老了」網回憶經典美食

對許多民眾來說，「福利社」是學生時期的相當重要的回憶之一，不過隨著健康觀念提升，保有福利社的學校越來越少，有網友也忍不住感慨「去過合作社的你老了」，引發網友熱議。

不少民眾在學生時期時，喜歡利用下課時間到福利社買東西吃，近來有網友在論壇Threads曬出涼麵、油飯、飲料、零食、草莓麵包，以及蘋果麵包等福利社常見的經典食物，忍不住感慨「去過合作社的你老了」。

有網友表示「我那天還問我女兒『你們合作社在哪？』她說沒有這種地方，我還以為她剛到新環境不熟，結果還真沒有」、「前陣子才知道現在學校沒有合作社了，那15分鐘那節下課要幹嘛！」、「我之前還問剛上小學的姪女都去合作社買什麼？結果她根本聽不懂我說啥」。

也有網友紛紛回憶「福利社涼麵跟神一般的存在」、「還有砂糖雞蛋捲，巧克力派司」、「還有冬瓜茶啊～～銀色包裝的那種，小吸管刺下去，整袋拿著喝」、「之前合作社有賣香雞排，超好吃的」、「以前的合作社比較有吸引力，有鹹酥雞、關東煮、大滷麵、滷味、珍奶、炸雞，啥都有，之後為了孩童健康大改版」

「以前下課10分鐘，真的去合作社買東西都是用跑的，慢一點就買不到，最後一次去合作社應該高中的，炒泡麵真的超香超好吃，其他地方的完全比不上，而且小份才15元、大份20元、加蛋25元」、「我以前國小的合作社還有賣肉羹麵，銷路超好的一下就賣光了」、「小時候超喜歡合作社的茶葉蛋、滷甜不辣跟米血還有蘿蔔貢丸湯」、「好懷念，好愛學校福利社便宜又好吃」。

撰稿：吳怡萱




