他慘被北捷男砍！因包包內「這1本」撿回一命

台北19日連傳2次攻擊事件，北捷晚間5點左右有男子扔擲煙霧彈後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，持長刀隨機攻擊，目前累計至少3死、2命危、4人受傷，犯嫌則在被警方包圍後，當場墜樓送醫搶救不治。事後就有網友透露，朋友姐姐的男友正是被嫌犯持刀砍的被害人，所幸只砍到書包內的「這本書」，讓他撿回一命，這離奇的經歷曝光後，也讓留言區驚喊「這還是我第一次相信神蹟」。





他慘被北捷男砍竟「撿回一命」！全因包包內「這1本」網驚：首次相信神蹟

嫌犯連續在台北車站、捷運中山站犯下隨機攻擊案件。（圖／翻攝畫面、Threads ＠yichia.hung）

1名網友在Threads發文，貼出一段對話截圖，只見對方透露，朋友姐姐的男朋友被這名犯嫌砍到了一下，但對方只砍到了書包，接著便發現砍到了包包內的「聖經」，忍不住感嘆「耶穌救了他」，原PO也有感而發寫下「從此刻起我將成為基督徒」。

他慘被北捷男砍竟「撿回一命」！全因包包內「這1本」網驚：首次相信神蹟

對方透露，朋友姐姐的男朋友被犯嫌砍到了一下，但對方卻砍到了書包內的「聖經」。（圖／翻攝畫面）





文章出爐後，短短1小時就累積了超過2.7萬人按讚，不少網友們紛紛驚喊「這還是我第一次相信神蹟」、「我懂你的意思，就跟玉碎掉擋災是一樣的道理吧」、「阿門，現在人人出門都要帶一本聖經了」、「神之護盾」、「完了，砍到耶穌了」。





不過，也有部分網友對這篇貼文的真實性存疑，「哪個學生會在書包放聖經」、「希望你說的是真的，不是開玩笑的」、「到底誰會說被砍一下耶？？？這不是應該是很嚴肅的事嗎」、「你乾脆說大家都戴安全帽逛街，胸前放辭海」、「小姐不要鬧了」、「沒圖片不要瞎逼逼」。

他慘被北捷男砍竟「撿回一命」！全因包包內「這1本」網驚：首次相信神蹟

19日的2次隨機攻擊，目前包含嫌犯在內，一共造成4死5傷。（圖／翻攝畫面）





回顧整起案情，犯嫌首先在間5點左右到北捷板南線、台北車站M7出口外丟擲煙霧彈並行凶，隨後又前往北捷中山站外，持長刀隨機攻擊路人，還闖進一旁的誠品南西店，嚇壞一票路人，之後則在被警方包圍後，當場墜樓送醫搶救不治，事件包含嫌犯在內，目前一共造成4死5傷。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

