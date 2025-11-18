他憂忘記領普發一萬「現在還能領嗎？」熱心網友幫忙解答

普發一萬ATM領現昨天（17日）才剛上路，就有不少民眾搶在第一時間領取完畢，紛紛在網上分享過程，不過也有網友坦言不慎忘記，忍不住擔心「今天還能領嗎？」引來大票熱心網友回應。

延伸閱讀》 普發一萬ATM現金提領11/17開放 小編實測3分鐘領取完成教學：領取流程、應備資料、代領方式重點QA一次看

普發一萬ATM領現昨天（17日）才剛上路，就有不少民眾搶在第一時間領取完畢，不過也有網友坦言不慎忘記，忍不住擔心「今天還能領嗎？」引來大票熱心網友回應。（示意圖／Getty Images）

普發一萬ATM領現昨天上路後，不少迫不及待的民眾搶在凌晨就領取完畢，紛紛在網上分享過程，但也有網友在論壇Threads發文，坦言不小心忘記領，忍不住擔心「今天18號還能領嗎？」

廣告 廣告

大票熱心網友幫忙解答「可以唷，17號開始可以用ATM」、「到明年四月都還可以領，要帶雙證件（健保卡、身分證atm系統確認用）、還有一張本人持有的金融卡，注意小部分銀行發行的卡沒有支援普發，一定要用政府指定的16家銀行卡」、「ATM就可以領了，要准備健保卡、身份證，因為要輸入個人資料」、「有半年時間可以領」、「到明年4月底都還可以」、「可以直接去atm～」、「到明年都可以領」、「一直到明年都可以領，不用急」、「2026年4月30日前都能領」。

事實上，今年普發一萬的領取方式相當多元，管道包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放五種方式。登記入帳作業從5日開跑，10日起全面開放，17日起亦開放ATM領現，民眾可持全國任一金融機構及郵局提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構ATM機台操作，一直到明（2026）年4月30日止都能領取。

撰稿：吳怡萱