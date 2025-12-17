他懷疑被拉黑「狠殺鄰居」後連發7短影音 被害人兒：第二天還來我家吃飯

中國大陸貴州遵義一名男子涉嫌殺害同村49歲王姓婦人後，將屍體藏匿於自家柴房。圖／翻攝自瀟湘晨報

中國大陸貴州遵義一名男子涉嫌殺害同村49歲王姓婦人後，將屍體藏匿於自家柴房，並在案發後連續發布多條唱歌短影片，最終因行為反常暴露，被警方抓獲。

根據陸媒報導，嫌犯熊姓男子與49歲王姓婦人為同村村民，平日往來頻繁。王姓婦人因失蹤1個月，家屬因久尋無果，不僅報警處理，還請道士到村中做法事。期間熊男面對道士時神情緊張、刻意回避目光，舉止反常，引發村民懷疑。

而警方在排查時，村民反應熊男在婦人失聯期間行為異常，不僅顯得格外「活躍」，還在短影音平台上連續發布7條唱歌影片。這些影片中，熊男面帶笑容、神情鎮定，與其以往略顯拘謹的狀態形成反差，引起部分村民警覺。

警方獲悉情況後，依法對熊男住所進行搜查，在其柴房內發現被害婦人屍體。隨後熊男被警方控制並依法立案調查，家屬這才驚覺一直熱心幫忙找人的熊男是殺人兇手。家屬也指出，王姓婦人失聯後，熊男非常熱心地來家裡幫忙搜尋，還裝作若無其事的樣子吃飯，現在想來應該是在打探消息。

經初步查明，熊男與被害婦人存在矛盾，熊男是被殺害婦人二嫂新找的男朋友，因為2年前沒接電話，熊男懷疑自己被拉黑，因此暗藏殺心。

據了解，王姓婦人育有兩名子女，是家中重要勞動力，其遇害給家庭帶來沉重打擊。目前當地政府及相關部門已介入，協助善後事宜，並對家屬進行心理疏導和必要幫助。

警方提醒，任何形式的暴力行為都將受到法律嚴懲，網絡平台亦非法外之地，個人行為細節可能成為案件偵破的重要線索。同時呼籲公眾理性處理矛盾糾紛，遇到衝突應通過合法途徑解決，避免悲劇發生。



