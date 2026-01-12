他手搖飲連喝2個月 被「貼心問1句」再也不去！網懂：犯大忌

記者施春美／台北報導

店家貼心一句「今天也是一樣嗎」，竟然嚇跑熟客。（示意圖／Pixabay）

不是每個人人都喜歡熱情！一家飲料店透露，一位天天報到的顧客連續2個月都點同款品項，店員某天主動問「今天也是一樣的嗎？」，對方竟然就不再來消費了。該篇貼文引發熱議，留言多達1000多則。多位網友直呼，「有些客人真的不喜被注意到」、「I人大忌！被記住真的超不舒服的。」

一名手搖飲料店在Threads分享了一段令人意外的經驗。該店有位熟客幾乎天天來消費，連續2個月都點同一款飲品。某天，當這位熟客往常走進店時，店員貼心地主動詢問「今天也是一樣的嗎？」未料自那天後，該熟客就不再出現了，讓店員感到困惑不解。

該篇文章引發關注，有85萬次瀏覽，2萬人按讚，1000多則留言。不少網友直言，I人最大的忌諱就是被記住，「不要碰極度I人心中最柔軟的那一塊」、「我只要被記住大概半年都不會再去」、「當店家跟我裝熟之後，通常就不再去消費了」、「被記住的那天就是說再見的時候」。

另有身為I人的網友表示，「我被問及仍點同樣的餐點，完全沒關係，反而欣賞留意熟客細節的店家很棒。但若被問『怎麼好久都不來？』，我就再也不去該店了。」

