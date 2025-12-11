他才嗆要韓國付出代價⋯ 總統鼓勵青年逐夢成為下一位周子瑜

賴總統今天出席青年百億海外圓夢基金計畫成果展，勉勵學習KPOP舞蹈的青年，期待成為下一個周子瑜（韓國女團TWICE台灣成員）」。（林縉明攝）

韓國電子入境卡系統將我國列為「中國（台灣）」，賴清德總統昨天表示，希望韓國能尊重台灣人民的意志。賴總統今天出席青年百億海外圓夢基金計畫成果展，勉勵學習KPOP舞蹈的青年，期待成為下一個周子瑜（韓國女團TWICE台灣成員）」。

韓國電子入境卡系統今年2月起，在「出發地」欄位及「下一目的地」欄位中，將我國列示為「CHINA（TAIWAN）」，外交部日前呼籲韓方盡速更正；民進黨立委王定宇嗆要韓國付出代價，遭網友酸先禁止韓團來台。

教育部今天舉行首屆青年百億海外圓夢基金計畫成果展，賴總統親自到場，第一組上台分享的表演團體即是赴韓國演藝學習的青年們表演KPOP舞蹈。

「你說他們哪一位不可能是下一個周子瑜（韓國女團TWICE台灣成員）！」賴總統指出，年輕人勇敢追夢，表演跳得非常好，看到充滿自信的模樣，相當振奮，期待他們成為下一位周子瑜。不過，賴總統在提及周子瑜時一頓停頓數秒，經過提醒後才唸出完整姓名。

賴清德分享過去在新樓醫院當醫師時，曾有高中生表達想要到韓國學跳舞、學表演，但當時環境、條件遠不如現在，社會資源跟國家協助也不一樣，現在政府要當青年最堅強後盾，幫助青年勇敢逐夢。

