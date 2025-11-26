他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
蘋果視訊通話軟體「FaceTime」在全球擁有龐大用戶，日前卻有民眾發現，只要將手機升級到iOS 26，系統會在未提示下變更設定，免費通話自動變成一般電信付費電話，害原PO慘噴5700元，連帶釣出一票苦主也在不知情之下荷包大失血，而解決方式也隨之曝光。
根據網友「lam1304k」在Threads平台發文，她使用「FaceTime」與前男友長途通話，收到下期帳單卻愣住，收費竟然高達5700元，分手心情已經夠痛苦了，現在更是欲哭無淚，原本想洽詢電信業者，後來自行查詢是手機沒設定好，希望將經驗分享給其他用戶。
貼文底下果真釣出其他苦主，一名網友留言表示「有一次我跟我媽媽FaceTime的很開心，當時不小心打了跨國電話，60分鐘收我台幣6000元」、「剛剛發現這個月電話費爆貴，為什麼更新之後會直接給我改掉？好險有看到這篇文！」、「第一次知道」、「我也是看了文章才發現，而且照操作回撥一樣是電話，超鬧的iOS」。
有關FaceTime通話收費一事，原PO透露只要iPhone升級到iOS 26，FaceTime預設會變成傳統的電信語音通話，解決方法如下：
設定 > Facefime > 預設通話app > 改成Facetime語音。
另有過來人分享，在FaceTime通話時會顯示「FaceTime視訊」或「FaceTime語音」，如果變成一般計時畫面就代表正在使用電信線路
▼（圖／翻攝網友「lam1304k」的Threads帳號）
（封面示意圖／Unsplash）
更多東森財經新聞報導
國二女「脊椎剛開刀」 坐一般位仍被逼讓座 媽氣炸：要穿泳衣出門 ？
其他人也在看
一卡通宣布與LINE續合作 轉帳等服務不間斷
[NOWnews今日新聞]一卡通旗下iPASSMONEY即將與今年底與LINE正式分手！原LINEPay中的iPASSMONEY多數服務將於12月3日起調整，不過，iPASSMONEY今（25）日宣布...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
與Line Pay分家倒數！一卡通續與LINE平台合作 用戶的錢不會消失
LINE Pay子公司連加電支「LINE Pay Money」，將於12月3日正式上線，與一卡通分家進入最後倒數。擁有全台超過720萬用戶信賴的iPASS MONEY今（25）日宣布，持續與LINE平台緊密合作，延續在LINE錢包中的使用體驗。原LINE Pay中的 iPASS MONEY 多數服務將於12月3日起調整，一卡通強調所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整的保留在一卡通 iPASS MONEY 帳戶中，所有的錢包儲值金及功能都在，請用戶未來於LINE放心持續使用。中時財經即時 ・ 1 天前
出國不用再崩潰！公開超實用日本旅遊 APP 大補帖 翻譯、比價、導航一次搞定
MOOK玩什麼,日本旅遊,YT頻道,攻略,APP,出國,懶人包 第一次出國最怕什麼？不是迷路、不是地鐵換乘，而是——語言完全聽不懂！許多旅客分享，每次到東京或大阪，看到全日文菜單腦袋直接一片空白、藥妝店比價比到崩潰、東京車站迷宮模式一啟動就想直接原地躺平…！阿墨這次帶來超強旅遊懶人包，只要帶著 iPhone + 幾個必備 APP，保證你在日本自由行時不再手忙腳亂，買東西省錢、搭車輕鬆、翻譯免緊張！景點+ ・ 20 小時前
Honor 500 火速照搬 iPhone Air 設計，但有 8,000mAh 電池和 2 億畫素相機
坊間傳聞下一代 iPhone Air 可能會加入雙相機，沒想到 Honor 現在直接給大家做出了一個外觀「預覽版」。Yahoo Tech ・ 1 天前
南韓拋出一個大膽想法 邀台灣就美國半導體關稅談判合作 共同爭取最優惠待遇｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
華為 Mate 80 系列來襲：麒麟 9030 雙版本晶片、20GB RAM、雙潛望相機
華為今天下午如約端出了自己的最新旗艦 Mate 80 系列，它照例分為常規定位的 Mate 80、80 Pro、80 Pro Max 和強化差異設計的 Mate 80 RS。Yahoo Tech ・ 23 小時前
馬來西亞擬禁16歲以下使用社群媒體 2026年上路
（中央社吉隆坡24日綜合外電報導）馬來西亞計劃自明年起禁止16歲以下青少年使用社群媒體，成為全球越來越多因擔憂兒少安全，而選擇限制其使用數位平台的國家之一。中央社 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple 限時優惠！TV+ 月費低至 $120 任睇《F1》、《萬中選一》等爛蕃茄高分作品
Black Friday 黑色星期五購物優惠熱潮席捲一眾網絡店家，Apple 亦罕有地為旗下的串流影視服務 Apple TV+ 推出超值訂閱優惠！由即日起至 12 月 1 日止，Apple TV+ 推出限時半價優惠，讓新訂閱及重新訂閱的用戶可以每月低至 HK$28 的震撼優惠價，暢享為期六個月的無廣告原創內容。Yahoo Tech ・ 14 小時前
左滑右滑找不到真愛，不如找AI代打？Tinder、Bumble營收崩跌，改推「賽博月老」救業績
近年交友軟體熱度下降，陷入所謂的「絕望循環」：無止盡左右滑動的操作模式使用戶厭煩，要在難以計數的個人檔案中找到理想對象似乎難如登天，互動中的用戶還會突然蒸發，於是他們刪掉App，但過了幾個月又把App下載回來。大多數交友軟體都可以免費註冊用戶，付費訂閱（費率多為一個月30美元）可以解鎖進階篩選、無限制瀏覽、提高個人檔案曝光率等服務，用戶不再買單，營收也就跟著......風傳媒 ・ 2 小時前
可變光圈+方形感光元件，DJI推出DJI 新一代 Osmo Action 6 運動相機
DJI 推出新一代 Osmo Action 6 運動相機，這次不只換上 1/1.1 吋方形感光元件，而且 Osmo Action 6 還是 DJI 首款支援 f三嘻行動哇 ・ 22 小時前
280萬次攻擊與央廣內鬼 一個港人眼中的台灣資安危機
作為一個從香港移居台灣的港人，筆者每天在台北街頭喝著珍奶、逛著夜市，總以為這片民主土壤能讓人喘口氣，遠離那種「一國兩制」的窒息感。可是最近看著國安局的報告，還有央廣網站被內部員工搞出五星旗的鬧劇，心裡真是五味雜陳。中國每天對台灣發動280萬次網絡攻擊，這數字聽起來像科幻片，但它不是虛構，而是真真切切的威脅。更荒謔的是，央廣這家公共媒體，竟被自家工程師當成「示範場」，用駭客手段「揭弊」，還扯上民眾黨立委黃國昌。這種內外夾擊，讓筆者不禁想問：台灣的網絡防線，到底是銅牆鐵壁，還是紙糊的燈籠？ 國安局的報告直指，中國的攻擊並不是零星的駭客惡作劇，而是國家級的系統性行動。解放軍、國安和公安體系聯手民間駭客集團，像一支隱形軍隊，潛伏在台灣的網絡邊緣，伺機而動。他們的目標廣泛，從政府機關到關鍵基礎設施，涵蓋醫療、國防、外交、通訊、能源等領域。舉個例子，報告提到中國駭客曾試圖竊取台灣醫療系統的資料，這不只是偷情報那麼簡單——想像一下，如果他們操控醫院的電子病歷系統，疫情期間亂改數據，那豈不是比病毒還可怕？再看能源領域，台灣的電網本就敏感，上次漢光演習時，就有報導指出中國曾發動DDoS攻擊，試圖癱瘓軍事中央廣播電台 ・ 1 天前
華為Mate X7折疊旗艦手機亮相、厚度僅4.5mm、IP59防水，同步推出MatePad Edge 2-in-1平板筆電
華為除了公布Mate 80系列手機外，更端出了兩款重磅新品：新一代大尺寸雙折疊旗艦手機Mate X7，以及試圖重新定義2-in-1裝置的MatePad Edge。Mashdigi ・ 15 小時前
不用機上盒、不綁約也能看電視！ 四季線上推出FAST TV 服務 打造最新最快的「線上頻道新生態」
不用機上盒、不綁約也能看電視！ 四季線上推出FAST TV 服務 打造最新最快的「線上頻道新生態」Yahoo特別企劃 ・ 2 小時前
中國行動電源安規將大改 近7成產線恐強制退場、要求明示使用年限、透過螢幕或連網顯示健康度
中國科技媒體IT之家報導，中國工信部已經著手針對行動電源安規設立新標準，正式上線後中國工信部既有3C認證規定將全面失效，且中國工信部將強制使無法達標的工廠停止生產；其中為了讓用戶更Cool3c ・ 21 小時前
榮耀500系列揭曉，外觀堪稱為「iPhone Air 2」、塞入8000mAh電池與最高Snapdragon 8 Elite處理器
榮耀 (HONOR)稍早發表全新榮耀500與榮耀500 Pro兩款手機，外觀設計明顯「借鑑」蘋果今年推出的iPhone Air，但是在僅有7.75mm厚度機身額外加入長焦鏡頭，幾乎堪稱為「iPhone Air 2」。Mashdigi ・ 16 小時前
realme 15T 開箱 7000mAh大電量+ AI 智慧應用 八千有找
現在智慧手機功能愈來愈全面，剛推出的 realme 15 系列 也針對不同族群提供多種價位帶選擇，若你想找支輕薄、耐用、續航持久、高畫質螢幕，預算又須控制在萬元麥兜小米 ・ 1 天前
駭客來不及動手，AI 已先防堵！Amazon 公開內部AI安全系統 ATA
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導在生成式AI推動軟體開發加速的同時，也讓網路攻擊變得更加迅速、更加複雜。為應對日益提升的資安壓力，亞馬遜使用AI系統「A...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
一年免費用正版 Adobe Photoshop？教你簡單辦法試用 AI 修圖、免破解、免入信用卡
Adobe Photoshop 可說是電腦修圖的霸權，功能豐富且有多種 AI 工具，然而付費高牆卻讓不少人另覓辦法。最新發現原來大家可以透過簡單步驟，免破解、免入信用卡就能享有一年免費使用正版 Photoshop web 的服務，Yahoo Tech 以下為你整理好兌換指南和值得試玩的重點功能。Yahoo Tech ・ 7 小時前
不怕買到無效防護配件！imos 的 UL 行銷宣告驗證到底厲害在哪裡？！
螢幕保護貼、軍規防摔殼、鏡頭貼，是真有用還是智商稅？ 來看看 imos 如何透過 UL 驗證標章來證明產品效果的真實性～ 更多 imos iPhone 配件 → https://supr.link/KRvDq UL Solutions 官網查看驗證的真偽 → https://supr.link/I9DFn電獺少女 ・ 1 天前
花蓮AI Agent全天候數位旅遊中樞系統 晉級智慧城市創新應用獎複審
花蓮智慧觀光超前部署！由花蓮縣政府自主建置與持續優化的「花蓮AIAgent全天候數位旅遊中樞系統：打造整合防災交通提醒，領航韌性復甦與安心旅遊」（見圖），成功入圍第十三屆「二○二六智慧城市創新應用獎—縣市創新應用組」複審，與全台十多組中央及地方等縣市團隊共同晉級複審。此獎項的入圍複審，已經代表評審委員肯定花蓮在智慧治理與智慧觀光的推動上，不僅與全台並駕齊驅，更展現出領先各縣市的創新實力。「智慧城市創新應用獎」由台北電腦公會（TCA）主辦，是國內智慧城市發展的重要指標之一，主要在鼓勵以科技提升公共服務與城市治理效能。今年產官學共計九十七件參賽，入圍複審有三十三件。花蓮此次能夠入圍，印證縣府在數位轉型與國際觀光布局方面的努力已獲專業評審高度肯定。為了鼓勵各城市投入智慧治理與科 ...台灣新生報 ・ 1 天前