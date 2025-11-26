他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招





蘋果視訊通話軟體「FaceTime」在全球擁有龐大用戶，日前卻有民眾發現，只要將手機升級到iOS 26，系統會在未提示下變更設定，免費通話自動變成一般電信付費電話，害原PO慘噴5700元，連帶釣出一票苦主也在不知情之下荷包大失血，而解決方式也隨之曝光。

根據網友「lam1304k」在Threads平台發文，她使用「FaceTime」與前男友長途通話，收到下期帳單卻愣住，收費竟然高達5700元，分手心情已經夠痛苦了，現在更是欲哭無淚，原本想洽詢電信業者，後來自行查詢是手機沒設定好，希望將經驗分享給其他用戶。

貼文底下果真釣出其他苦主，一名網友留言表示「有一次我跟我媽媽FaceTime的很開心，當時不小心打了跨國電話，60分鐘收我台幣6000元」、「剛剛發現這個月電話費爆貴，為什麼更新之後會直接給我改掉？好險有看到這篇文！」、「第一次知道」、「我也是看了文章才發現，而且照操作回撥一樣是電話，超鬧的iOS」。

有關FaceTime通話收費一事，原PO透露只要iPhone升級到iOS 26，FaceTime預設會變成傳統的電信語音通話，解決方法如下：

設定 > Facefime > 預設通話app > 改成Facetime語音。

另有過來人分享，在FaceTime通話時會顯示「FaceTime視訊」或「FaceTime語音」，如果變成一般計時畫面就代表正在使用電信線路

▼（圖／翻攝網友「lam1304k」的Threads帳號）

（封面示意圖／Unsplash）

