他打完瘦瘦針暴瘦10公斤「突耳悶、聽到回音」 醫：耳咽管出問題

記者簡浩正／台北報導

郭又瑄醫師分享，曾有民眾施打瘦瘦針後，出現特殊不適感。（圖／記者簡浩正攝影）

近來瘦瘦針、猛健樂等減重方式掀起熱潮，不少人短時間內成功瘦身，卻意外發現耳朵、喉嚨出現不適。耳鼻喉科醫師指出，這類症狀可能與「耳咽管開放症」有關，而快速減重正是可能的原因之一。

有一名40多歲男性日前施打瘦瘦針，一個月內掉了10公斤，但後來覺得耳悶、聽到回音、自己呼吸聲音，影響日常生活。檢查後發現聽力本身並無異常，但在內視鏡檢視下，耳咽管周圍支撐組織明顯變薄，進一步詢問病史後，才確認與快速減重有關。

收治個案的新光醫院耳鼻喉科主治醫師郭又瑄指出，耳咽管是中耳與鼻咽部之間的連接通道，用以平衡耳內壓力、排出分泌物保護中耳、避免鼻咽病菌倒流至中耳腔，正常情況下應該閉合，只有在吞嚥、打呵欠時短暫開啟。若耳咽管持續處於開放狀態，無法正常閉合，則是「耳咽管開放症」，症狀包含耳悶感、聽到自己的呼吸聲、說話聲或吞嚥聲，這樣的症狀在躺下時會緩解，運動時症狀又會加重。

她說，耳咽管是中耳與鼻咽部之間的連接通道，用以平衡耳內壓力，正常情況下應該閉合。（圖／記者簡浩正攝影）

她說，耳咽管開放症主要發生原因包含體重劇烈減輕、年齡因素、荷爾蒙變化等。當體重在短時間內快速下降，體內水分減少、黏膜變薄，加上原本支撐耳咽管的脂肪墊流失，可能導致耳咽管「關不起來」，形成開放狀態。

不過郭又瑄也強調，並非所有減重或使用瘦瘦針的人都會出現耳咽管開放症，只是快速減重必須注意到相關風險。提醒若要避免耳咽管功能異常，平時要保護呼吸道、控制胃食道逆流、適當的體重控制，如果有狀況向專業醫師尋求幫助。

