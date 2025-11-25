他扮亡母領退休金3年...「1細節」被識破 義警上門驚見木乃伊

義大利曼圖亞（Mantua）一名56歲失業護理師，被控扮裝成已故母親以詐領退休金，並將母親的遺體藏匿在家中直到成為「木乃伊」。這名男子在母親過世後的3年間，成功詐領數千歐元，直到近日在政府辦公室換證時露出破綻。

根據義大利《晚郵報》（Corriere della Sera）報導，這名男子的母親格拉齊耶拉·達洛利奧（Graziella Dall'Oglio）約在3年前以82歲高齡過世。但她的兒子並未正式通報母親死亡，反而將遺體用床單包裹,塞進睡袋中藏在家中洗衣房。隨著時間推移，遺體已呈現明顯的木乃伊化狀態。

為了持續領取母親的退休金，這名男子進行電影「窈窕奶爸」式變裝。他不僅塗上口紅和粉底，還戴上珍珠項鍊，甚至剪短頭髮讓髮型與母親相似。本月稍早,他前往曼圖亞郊區博爾戈維吉利奧（Borgo Virgilio）的政府辦公室，假扮成達洛利奧本人申請更新身分證。

然而,一名政府員工察覺到這名「女性」有些異常之處。博爾戈維吉利奧市長弗朗切斯科·阿波爾蒂（Francesco Aporti）向《晚郵報》表示，「他穿著長裙，塗著口紅和指甲油，戴著項鍊和老式耳環。但近看他的脖子太粗，皺紋很奇怪，手上的皮膚看起來不像85歲女性的皮膚。他的聲音是女性化的，但偶爾會變低沉，聽起來像男性。」

該名員工迅速向警方通報此事，並通知當地市長。當局比對了真正的達洛利奧與其兒子的官方照片後,證實他們遭到欺騙。根據報導，這名男子透過母親的退休金以及3棟房產的資產組合，每年獲得約5萬3000歐元(約191萬元新台幣）的收入。

在詐欺行為曝光後，警方前往男子住處搜查，在洗衣房發現了達洛利奧已成木乃伊化的遺體。義大利憲兵隊在聲明中表示，「遺體被床單和睡袋包裹,處於明顯的木乃伊化狀態。」遺體隨後被送往當地醫院太平間進行驗屍。

阿波爾蒂市長表示，「他同意讓警方搜查住處。他們搜查房子後發現了一具木乃伊化的屍體。她可能是自然死亡,但這將由驗屍確定。這是一個非常奇怪、非常非常悲傷的故事。」

目前這名男子正因非法隱藏屍體和福利詐欺罪接受調查。官方驗屍報告尚未完成，當局表示並不懷疑達洛利奧的死亡涉及任何不法行為。目前尚不清楚該男子是否已被逮捕。

