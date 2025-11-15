他批「普發1萬不公平」：上班族辛苦繳稅 為啥全民都能領？

有網友認為普發1萬元很不公平。圖／攝影陳儷文

政府普發1萬元已有許多民眾領到手了，有人相當開心，但也有人相當不滿。一名單身的網友就說，每年報稅沒有夫妻合併申報、沒有小孩可以報扶養，就連扶養父母親都要跟兄弟姊妹輪流，自己辛辛苦苦賺錢繳的稅，現在說超收了要還稅於民，卻連不是上班族的人都可以領這1萬元，讓他覺得真是太不公平了。

原PO在Dcard心情板發文表示，上班族辛辛苦苦加班賺錢，最後賺的錢一部份要先被政府強迫徵收走。現在說稅額超收了、要還稅於民，卻是全民都可以領？意思就是，平常辛苦工作賺錢的結果，換來的是還要幫忙養那些不努力的人，「而這些人更不會感激你，他們只會覺得，這是政府發的錢，他們應得的」。

原PO不滿表示，這些人要嘛是完全沒在工作賺錢的，要嘛是賺的錢都不用報所得的，可以全部收進自己口袋花用的人，要嘛是做壞事在監獄裡服刑的人，「我們在辛苦的時候，這些人在玩樂。可是這些人現在卻可以繼續花別人繳的錢一起享樂！這世上就是存在著這麼的不公平」。

原PO坦言領到普發1萬元很開心，但同時也認知到一件事情，就是不用太認真工作，因為這麼認真工作，自己捨不得花錢，只會被這個社會每個人當成傻子跟盤子在敲而已。他說，「錢不是被政府強迫徵收走，就是被壞人騙走，甚至現在還要養全民，到底這麼辛苦工作是要做什麼？」

網友看後紛紛留言表示「講一句實話，其實大部分的人領了的1萬都是上面20％左右的人分給其他80％，所以拿錢跟你沒有半點關係，別想太多，就當小確幸，心情會愉快很多」、「如果你是繳稅前20％的大戶，那很值得抱怨呀」、「普發的現金，到現在還有人不知道，大多來自從企業所課徵的稅款嗎？」、「不知道你幾歲了，沒出社會嗎？還在那侃侃而談公平」、「當你走的馬路、所有公共建設都不用錢嗎，賺那一點點在那邊怨天怨地好像自己犧牲奉獻了多少一樣，笑死」、「如果真的要以繳的比例退給你的話，你可能領不到幾毛錢」、「社會國家是一體的，躺平族是沒賺錢沒繳稅，但肯定有消費，這也是等於有促進經濟活動」、「我感謝台灣頂尖的人才，我才有普發1萬可以領」。



