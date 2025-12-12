他扼腕剛買電視就降3千 好市多「貼心機制」竟讓他連賺2波：太佛了

生活中心／李紹宏報導

好市多（Costco）會員常有「一買就降價」的懊惱。不過近日有網友分享，當他剛入手的電視隔週大降 $3,000 元時，竟然不必主動申請，就收到了官方發出的等值購物卡補償！這項貼心的「買貴退差價」機制，讓原本抱怨吃虧的消費者轉為驚喜，也再次證明好市多在會員服務上超越同業的獨特價值。

國外有好市多會員買完電視後就降價，沒想到官方1機制主動2次退價差。（圖／翻攝自好市多官網）

根據外媒《MEN'S JOURNAL》報導，一名好市多會員剛買下一台 65 吋電視，不久後商品便因促銷便宜了100美元（約台幣3000元）。正當他為自己「買貴了」感到惋惜時，卻意外收到了好市多主動寄來的100美元購物卡作為補償。

廣告 廣告

更令人驚訝的是，這台電視在短時間內竟再度降價50美元。這名會員原本以為不會再有通知，沒想到好市多竟再次發出訊息，還附上50美元購物卡！讓他對好市多如此積極、主動地維護顧客權益感到不可置信，經歷不僅在網路上吸引了近四千人按讚，許多會員也紛紛表示，這種超越期待的「價格保護」服務，正是好市多能夠持續累積高度顧客忠誠度的核心原因。

事實上，好市多官網長期公布一項被老會員稱為「神級條款」的「價格調整（Price Match）」政策，會員在購買商品後的30天內，只要該商品於指定促銷期間降價，就可申請退回差額。

這項政策過去多半需要會員自行提出，但這次的案例顯示，好市多在特定情況下也會主動聯繫顧客，同時進一步強化「不讓會員吃虧」的品牌形象。

更多三立新聞網報導

千萬網紅堅不刪「台灣是國家」留言！她大讚有骨氣：不像一些藝人愛舔共

出國最怕被當中國人！他秀「1神物」讓萬網讚爆：小粉紅要生氣囉

2027兩岸若開戰該逃哪？眾狂推「台灣2外島」 笑：連打都不會打

遇到對手了？青蒜1斤高達230元 她「大秀1招」讓攤販心虛秒算便宜

