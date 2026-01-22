他把面罩給了她！基隆勇消詹能傑殉職 醫悲痛喊：不能再失去英雄

生活中心／彭淇昀報導

基隆市「台北生活家」社區21日深夜發生火警，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑為了救出受困女子，3次進入火場搜救，過程中還摘下自己的面罩給民眾使用，最後因吸入過多濃煙而不幸殉職。對此，急診重症醫學部主任田知學嘆道，「如果我們什麼都不改變，我們就是默許悲劇繼續發生」。

基隆市「台北生活家」社區21日深夜發生火警，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑為了救出受困女子，3次進入火場搜救，過程中還摘下自己的面罩給民眾使用，最後因吸入過多濃煙而不幸殉職。（圖／翻攝畫面）

田知學今日在臉書粉專以「他把面罩給了她」為題發文，感嘆道「火場中，他選擇把唯一的呼吸面罩留給她。他知道那一刻自己的機會可能就此失去，但他更清楚——救人，是他選擇的道路」。

田知學哀悼表示，「RIP詹能傑消防員，我們不能再失去任何一個像他一樣勇敢的人，這不是第一次。也不該再有下一次。如果我們什麼都不改變，我們就是默許悲劇繼續發生。我們需要做更多，保護這些願意用生命守護我們的人」。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言，「向英雄致敬」、「臺灣有最優秀的警消人員！配備一定要汰換更新！把應該給警消人員的預算還給最基層的警消人員」、「消防英雄的裝備一定要增加與精進」。

據了解，搶救這場惡火時，小隊長詹能傑與義消盧彥宏2人一起3次進入火場，當時屋主女兒羅女仍受困屋內還有呼吸，詹能傑發現後立即將脫下面罩給羅女，所以他跟義消盧彥宏2人共吸1個面罩，最後卻因氧氣數值快速下降，最後僅剩氧氣不到10bar（正常氧氣瓶數值約280至300bar），義消立即喊「共生、共生」（共生面罩），隨後就沒有氧氣，自己就趕快逃了出來。隨後詹能傑就缺氧吸入大量一氧化碳昏厥。

直到凌晨2時許，搜救人員再度進入火場尋獲詹能傑時，他已無呼吸心跳，醫療團隊拚盡全力搶救了50分鐘，但因缺氧時間過長，最終仍無法挽回這位勇消的生命。

