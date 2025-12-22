他把《黃帝內經》變成現代生活處方：用「三要五色」調理飲食，28天還能降慢性病風險？

在烏來的山林裡，一套融合中醫智慧與生活型態醫學的模式正悄悄改變許多人的身與心。來自中醫世家的洪友仕，走過半個地球重新認識《黃帝內經》，並且把這份古老智慧轉化成現代生活方式，帶領人們重新理解健康。

午後4點，烏來的光線隨山勢緩緩沉下，南勢溪的水聲拍打石岸。園區一角，太鼓與頌缽依序敲響，聲波在木棧與山壁間共振，也讓來訪者的身心隨之放慢。

對遊客而言，這裡只是遠離塵囂的酒店；但對參與「淨饍心生活」的人來說，這裡是一間隱身山谷、卻有醫學邏輯支撐的「生活形態醫學實驗室」。

圖片來源 / 陳德信攝

在這裡展開的，不是短暫的養生假期，而是一段精心設計的生活練習。一天從一杯溫熱漢方茶開始，接著由療癒師帶領「禪柔」等緩和動作，讓學員活動關節、放鬆肩頸與腰背。

現場會透過經絡儀分析體質，再教導穴位導引或精油按壓技巧，有人第一次知道，原來恐慌襲來時，透過按壓穴位，能讓胸口鬆開一些。

飲食則是這趟旅程的核心。餐食由蔬食調理師依據「五行調理」設計，強調原型植物性飲食與在地旬味。餐桌上，綠、紅、白、黃、黑的蔬果巧妙排列，搭配漢方湯品，像是牛蒡藜麥香菇炊飯、紅甜菜鷹嘴豆泥沙拉，或以酪梨取代油脂製作的全植巧克力慕斯。

美味之外也蘊含科學，色彩來自植化素、比例來自營養學，中醫五行則提供了另一種解釋框架。對許多學員而言，這裡的食物既陌生又熟悉，讓他們第一次理解「吃」如何成為一種醫療行為。

從藥房孩子到跨國中醫師，洪友仕的驚奇之旅

打造這套系統的是澳洲執業中醫師洪友仕。

他在高雄中醫世家長大，童年記憶充滿藥材氣味與《黃帝內經》基礎概念，成年後也走上中醫道路，他先到馬來西亞任教，再於2012年赴澳洲執業。澳洲將中醫納入醫療體系，使他看見完全不同的樣貌，中醫不只是治療，而是日常生活的一部分，許多白人家庭甚至會在花園種植草藥，針灸、草藥、發酵飲品皆是自然而然的健康選項。

然而真正讓他深受震撼的，是2017年在德國布金格診所（Otto Buchinger Clinic）進修。那裡的醫療團隊以飲食、生活方式與斷食改善三高等慢性病，醫院外觀看似飯店，背後卻是完整而嚴謹的醫學操作。

「一群西醫竟然在用《黃帝內經》的方法，」他笑著說，也有一點身為華人的慚愧，原來古老智慧不僅能被翻譯，還能透過科學驗證、系統化運行。

中醫師洪友仕。圖片來源 / 陳德信攝

「三要五色」，把千年智慧變成能操作的日常

回到台灣後，他接受企業邀請，從2019年起協作營隊，把理念落地。他的想法很直接：「醫療體系如果永遠被重症佔滿，終將不堪負荷，我們必須把健康前移。」因此，他號召了一個跨領域團隊，包括營養師、語言治療師、職業醫學醫師、急診與重症醫師等，有些人平日仍在醫院值班，排開班表或休假日，上山為學員上課。

為什麼有重症醫師？洪友仕說：「因為他們最清楚，一個人是從哪些忽略的小習慣，一步步走到加護病房。」

這套看似柔性的體驗模式，其實背後有強大的臨床思維支撐。

為了讓一般人也能實踐，他將飲食原則濃縮成「三要五色」。「三要」是指：

1. 營養要均衡（2：1：1）：2份蔬果、1份澱粉、1份蛋白質。這能避免攝取過多的澱粉導致身體生濕，改善中醫常說的「濕」體質問題。

2. 要吃發酵食物：納豆、優酪乳（純優酪乳，不加香料）、味噌、酸種麵包等。發酵食物能提供豐富的益生菌和維他命B群。

3. 要掌握用餐時間：晚餐後到隔天早上之間不吃東西，讓身體空腹休息12～14小時，這也符合許多長壽研究中提及的空腹時段概念。

「五色」則結合中醫五行（木、火、土、金、水）與五臟（肝、心、脾、肺、腎），對應5種顏色：綠、紅、黃、白、黑。提醒民眾每天飲食中必須攝取到這5種顏色的食物，例如綠色花椰菜、紅色莓果類、黃色薑黃（搭配黑胡椒粒更好吸收）和黑色芝麻、藍莓等。

這套原則設計得簡單、具體、易記，學員回家後也能持續執行。「飲食要有效，一定要讓人做得到，」洪友仕說。

圖片來源 / 陳德信攝

疫情期間，他將實體營隊轉變為線上的28天「淨饍心生活」課程。為了驗證效果，他回頭攻讀公共衛生研究所，以符合國際研究規範。他回溯2021～2023年138名學員的數據，發現僅28天的調理便帶來顯著進步：三酸甘油脂平均下降17%、總膽固醇下降11%、低密度膽固醇降低13%，空腹血糖也下降4%。

同時，透過世界衛生組織認可的SF-36量表，測得學員的情緒、體能與一般健康感皆明顯提升，其中「情緒角色受限」改善幅度達20%。

這份研究已在美國生活型態醫學會發表，成為國際上第1批由中醫五行概念延伸、結合植物性飲食的實證案例。「這證明，我們不是只在賣一種感覺，而是真的能幫助人，」他說。

暮色覆上烏來山谷，溪水依舊流著，頌缽聲在空氣裡輕輕震動。那些看似微小的改變，可能正是現代人重新找回平衡、遠離文明病的一條路。真正的轉變，往往就從這樣一個安靜的午後開始。

