他抓包107個帳號「造謠蕭美琴」！關鍵網友遭肉搜 連車牌、LINE也揭露

政治中心／施郁韻報導

我國副總統蕭美琴登上歐洲議會演講，成為外交史上的重大突破，但卻一名網友在社群平台Threads上造謠稱，「法國bbc報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水」，引發軒然大波。民進黨前議員王浩宇指出，目前發現造謠的帳號多達107個。

一位資安人士揭露，近日threads上有兩個帳號「alanclu598」、「caffrey802」，分別在中國外交部發言攻擊我國前後的8日凌晨12點，以及清晨6點作圖與發文，稱「蕭美琴演講的場地、會議都是政府租的，名聲給蕭美琴，錢都是百姓出的」；「法國bbc報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80e歐元拿來建設台灣不知道有多好？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」引起熱議。

王浩宇在threads發文表示，造謠散布關於80億歐元訊息，經過AI爬文整理了相關帳號，共有107個造謠帳號，近日將全部完成檢舉。

遭網友議論抨擊的網友「caffrey802」，被大批網友肉搜，各社群帳號被公布，LINE帳號、車牌號碼也遭肉搜。對此，網友「caffrey802」還揚言「好啦，青鳥們乖啦，等我回台灣開直播一次講清楚啦」。

對此，總統府發言人郭雅慧表示，總統府有注意到此則造謠貼文，並已通知警政單位依法調查處理。呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息以訛傳訛，打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。



