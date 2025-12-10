他抗癌成功又再罹癌！「癌細胞暴走原因」曝：做1事能避免

記者施春美／台北報導

醫師黃軒表示，有些患者剛抗癌成功，又確診另一種癌，原因是「身體的多重防禦系統在不同位置出現裂縫。」。(示意圖／pixabay)

癌症令人畏懼，有些人更是會連續罹癌。醫師黃軒表示，有些患者剛抗癌成功，又確診另一種癌，原因是「身體的多重防禦系統在不同位置出現裂縫。」除了基因修補突變力較弱、初次治療會造成後續風險外，也因免疫系統疲乏。增強免疫系統可靠睡眠、規律運動、控制慢性病、避免長期壓力失控，而非吃一堆補品。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，有些人會連續罹癌，是因為身體的防火牆，一次次被攻破。因此，許多人抗癌成功後，又被診斷另一種癌。明明前一場戰役已拚盡全力，癌症卻仍接踵而至，原因其實不是運氣不好，而是身體內部的多重防禦系統，在不同位置出現裂縫。

黃軒表示，是因為下列原因導致連續罹癌。

1. 癌細胞各自暴走

人體有37兆個細胞，每天分裂、複製、死亡、更新。任何一個細胞只要累積到足夠多的突變，就可能走偏。第一個癌症通常是某個器官率先「失手」第二個癌症，很可能是另一個器官在幾年後「同樣失守」，此為第二原發癌，不是轉移，也不是復發，而是另一個器官長新的癌。

2. 「同一個人」特別容易連續罹癌

◆ 遺傳DNA修復能力弱：有些人的基因天生修補突變的能力較弱，例如 BRCA1 / BRCA2（乳癌、卵巢癌）。

研究證據指出，遺傳性癌症家族患者的第二原發癌發生率可達一般人的2~4倍。

◆ 初次治療造成後續風險（輻射、化療的後座力）。

研究證據顯示，癌症倖存者在接受放療/化療後，發生第二癌的風險明顯上升，接受放療的乳癌患者約6.6％會有第二癌的風險。

◆ 免疫系統長期疲乏

免疫系統每天都在揪出體內正在突變的細胞並清除它們。但免疫力會因為年齡、慢性病（糖尿病、慢阻肺）、長期壓力、失眠、長期使用免疫抑制藥物，而下降。

針對有些人會連續罹癌，黃軒表示，此因造成癌症的機制，不只針對某一個器官，而是同時存在於整個身體。一旦抓到漏洞在哪裡，就可真正逆轉。

黃軒並列舉預防「第二場癌症」的方法：

1. 完成癌症倖存者的「第二癌篩檢」

2. 生活型態調整

戒菸、減重、地中海飲食、規律運動，真的能降低整個基因組的突變壓力。

3. 遺傳檢測＋家族型監測

BRCA、Lynch Syndrome、TP53（Li-Fraumeni），這些遺傳疾病的家人，若抓到基因，監控方式會完全不同。

4. 增強免疫系統

睡眠、規律運動、控制慢性病、避免長期壓力。

5. 避開已知的高致癌暴露

例如長期染髮劑、工業溶劑、過量酒精、加工肉品。

