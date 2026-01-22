他抱怨新人抽中尾牙10萬頭獎「不請客」 反被網嗆爆：陋習該改了

近日有許多公司都在舉辦尾牙，除了吃飯外，當然也不能少了「抽獎」等活動。（示意圖，本刊資料照）

隨著農曆新年即將到來，許多公司都在近期舉辦尾牙，以此感謝員工整年的辛勞。尾牙除了吃飯外，當然也不能少了「抽獎」的活動，有位網友近日在網路論壇po文，抱怨公司新人抽到頭獎10萬元，卻說不想請客，讓原po直呼「這點錢也捨不得花？」該篇po文曝光後，引起網路熱議。

有位網友近日在Dcard論壇po文，指他們公司上禮拜五舉辦尾牙，有位剛入職滿3個月的新人幸運抽中頭獎10萬元，不過後來回到公司上班時，這位新人並不打算請客，讓原po有些在意。

原po還補充提到，當時在尾牙吃飯時，經理就有說過，誰中頭獎要請全公司吃雞排，原po更提到公司全部員工不到50人，讓他抱怨直呼「這點錢也捨不得花？出社會就不知道怎麼做人嗎？」

該篇po文曝光後，許多網友跑來留言嗆聲，「陋習該改一改了，老鳥不要像臭要飯的」「他可能不久後就會離職了，所以不想跟你們混熟」「憑什麼要花在你們身上 他中獎就是他的錢 為什麼要強迫別人花錢請客」「所以請雞排，每個人都會對他好嗎？」「誰承諾的你叫誰請阿，你又不敢去跟經理要。」「這點錢也捨不得花？那你怎麼不自己請」。

