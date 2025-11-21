他抱怨買高鐵對號座竟是「行李架」！釣出苦主：買19排列車只有17排

一名網友購買對號座，實際卻是行李層架。圖／翻攝自微博

一名網友在社群抱怨，在售票系統上買了高鐵對號座，上車後發現竟是「不存在的座位」為行李層架，不僅如此，過去也有網友發現列車座位排數與系統顯示不符，客服人員也對此說明原因。

根據中國媒體報導，18日一名網友在社群指控，買了「北京南開往蕪湖的G41次​​列車」對號座位「06車01F」，不過上車後發現座位竟是行李放置區，自己的座位根本不存在；經查證，該名網友搭乘為復興號（CR400AF-BS型），該車廂二等座，一共有19排座位，不過第一排卻少了2個座位。

廣告 廣告

列車客服人員指出，可能是車票售出後，該班次臨時換車體所致；貼文一出，許多網友感到不合理，其中一名網友分享，過去曾在售票系統依顯示購買第19排座位，不過到了現場，車廂卻僅有17排座位。

對此官方解釋，車型若臨時調整，座位號就會有所變更，未來旅客若遇到類似情況，可聯繫車上乘務員進行調換座次。



回到原文

更多鏡報報導

印度低價能取代日本水產？中國網友超怕：鞋服也不敢買

81歲嬤工作66年還在打工！她曝從沒為退休存錢 唯一後悔是「這件事」

見台人光顧感動想哭！他曝披薩店老闆現況 遭眾網批「鄉愿到義大利」