他抱怨買高鐵對號座竟是「行李架」！釣出苦主：買19排列車只有17排
一名網友在社群抱怨，在售票系統上買了高鐵對號座，上車後發現竟是「不存在的座位」為行李層架，不僅如此，過去也有網友發現列車座位排數與系統顯示不符，客服人員也對此說明原因。
根據中國媒體報導，18日一名網友在社群指控，買了「北京南開往蕪湖的G41次列車」對號座位「06車01F」，不過上車後發現座位竟是行李放置區，自己的座位根本不存在；經查證，該名網友搭乘為復興號（CR400AF-BS型），該車廂二等座，一共有19排座位，不過第一排卻少了2個座位。
列車客服人員指出，可能是車票售出後，該班次臨時換車體所致；貼文一出，許多網友感到不合理，其中一名網友分享，過去曾在售票系統依顯示購買第19排座位，不過到了現場，車廂卻僅有17排座位。
對此官方解釋，車型若臨時調整，座位號就會有所變更，未來旅客若遇到類似情況，可聯繫車上乘務員進行調換座次。
更多鏡報報導
印度低價能取代日本水產？中國網友超怕：鞋服也不敢買
81歲嬤工作66年還在打工！她曝從沒為退休存錢 唯一後悔是「這件事」
見台人光顧感動想哭！他曝披薩店老闆現況 遭眾網批「鄉愿到義大利」
其他人也在看
車頭全爛！高雄國1瑞隆路段爆3車連環撞 誇張畫面曝
即時中心／廖予瑄報導國道3大車連撞！國道警察在今（21）日上午10時25分獲報，國道1號北向367.8公里處，高雄瑞隆路段，一名59歲洪姓男子開著營業貨運曳引車，行駛在中線車道，疑似未保持行車安全距離，追撞前方32歲劉姓男子所駕駛的營業用大貨車，導致大貨車再向前推撞；並與前方另一名49歲李男駕駛的營業貨運曳引車發生碰撞。這起車禍意外造成洪男開放性骨折，送醫診治。警方表示，若駕駛因未保持行車安全距離而肇事，將處罰新台幣3,000至6,000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。民視 ・ 16 小時前
小琉球2海龜鬥毆 拍攝者堅持不救！網友力挺「60萬保證瞬間沒了」
一名網友日前到小琉球旅遊，並在海域中看到珍貴的海龜，不過他發現這兩隻「在地居民」海龜在鬥毆，但他堅持不勸架。事後這段影片上傳網路，網友紛紛力挺他「不救援」，因為這一救，可能瞬間「60萬飛了」。鏡報 ・ 1 天前
COP30談判卡關 減石油.氣候融資仍無共識
巴西貝倫舉行的COP30氣候峰會進入尾聲，談判卻持續陷入僵局。就在大家把握分秒衝刺之際，會場20號下午卻傳出火災，有代表擔心寶貴的談判時間被因火災暫停，對進程會造成相當的影響。而聯合國秘書長古特瑞...大愛電視 ・ 3 小時前
無痛血尿別輕忽 小心是癌敲門
67歲林小姐一向健康，近期卻出現間歇性無痛血尿，原以為只是小問題，就醫檢查竟發現左側輸尿管末端長了一顆5公分腫瘤，確診為輸尿管泌尿上皮癌，造成腎水腫情形。醫師先安排化療縮小腫瘤，再利用達文西手術切除腫瘤、重建輸尿管，成功保留腎臟功能，林小姐術後追蹤至今病情控制良好。中時新聞網 ・ 5 小時前
女醫三劍客 全方位守護女性健康
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：台中慈濟醫院婦產科三位女醫師陳思嘉（左）、鍾佩穎（中）、黃閔暄（右）／台中慈濟醫院提供 有些女性患者看婦產科總習慣找女醫師看診，台中慈濟醫院婦好醫師新聞網 ・ 20 小時前
臺北醫院陪伴復健重生 李先生車禍後勇敢找回工作與生活
（記者陳志仁／新北報導）46歲的李先生重新站上食品加工廠工作崗位，熟練操作冷凍肉攪拌設備，沒有人看得出來，數月 […]引新聞 ・ 2 小時前
婦人遭毒駕輾斃 彰化警啟用毒品唾液快篩全面取締
近年一再發生毒駕肇事釀成重大傷亡事件，本月18日彰化員林又發生毒駕撞死人，警政署通令全國警察機關即日起展開「毒品唾液快篩試劑檢測」執法，彰化縣警察局為達到酒測+毒測執法零誤差，日前邀集刑事及交通幹部及承辦人員訓練，以實作情境演練及快篩試劑操作方式培訓種子教官，並全面推廣到第一線員警，確保執法正確與合自由時報 ・ 1 小時前
習近平狂出150本「國家寶典」！中國人不買單 打1折也乏人問津
中國國家主席習近平自2012年11月掌權以來，中共宣傳部門已將他的講話、指示、演講等文獻集結成冊，陸續出版了超過150本書，希望加強對黨員和民眾的思想控制。不過，近日有部落客爆料，習近平的著作在一些書店裡就算打出「低至1折起」的促銷牌子，依舊乏人問津。自由時報 ・ 3 小時前
上櫃最大違約案爆發！「芝蔴街美語」母公司3482萬違約交割
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導「芝蔴街美語」母公司新華泰富（5481）近日再度出事。櫃買中心公告，新華11月19日爆出違約交割，由宏遠證券通墾金額高達3482...FTNN新聞網 ・ 1 天前
泰監獄收賄「送辣女模」與囚犯嘿咻！重刑犯享VIP特權 密室樓梯保險套、精液滿地
（國際中心／綜合報導）泰國曼谷中央監獄近日爆出重大醜聞，內部涉嫌收受高額賄賂並替特定囚犯提供「超規待遇」。調查 […]引新聞 ・ 17 小時前
大叔公車上看謎片被隔壁女生發現 下一秒動作超變態！
香港一名女網友近日分享一段自身經歷，引來不少網友討論，這名女生說，日前她搭乘夜間公車準備回家，但車上遇到一名奇怪的大叔，不僅看謎片，還出現「恐怖動作」。鏡報 ・ 1 天前
遭爆與神通少東苗華斌離婚 孫正華親曝全家福照駁斥流言：荒謬！
【緯來新聞網】前名模孫正華被爆與丈夫、神通集團少東苗華斌已經結束婚姻，引起外界關注。面對外界流言，孫緯來新聞網 ・ 21 小時前
被爆離婚怒喊「荒謬至極」！孫正華亮出「一家四口合照」甜靠少東尪
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導50歲前名模孫正華19日遭週刊爆料，指她已在兩年前和神通集團少東丈夫苗華斌「低調簽字離婚」，甚至傳出贍養費高達2億元。消...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
時隔14年！台灣全面解禁日本「福島食品」 回歸常態管理
日本福島食品在長達14年的禁令後終於全面解禁，食藥署於21日傍晚宣布，福島五個縣市的食品將恢復常態管理措施。自2011年福島核災後，台灣開始禁止福島食品進口，經過2022年及2024年的逐步鬆綁管制，這項長期禁令終於走入歷史。食藥署指出，從2011年起對日本食品的輻射邊境檢驗超過27萬批次，均符合我國食品輻射標準，評估顯示額外輻射曝露的風險可忽略。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
晶片戰爭作者：台灣想確保優勢 AI技術堆疊至關重要
（中央社記者張欣瑜聖荷西21日專電）「晶片戰爭」作者米勒受訪表示，美國推動晶片製造回流下，美國晶片生態系仍將與日本、歐洲、韓國與台灣等價值同盟合作，沒有國家能獨善其身；台灣在晶片領域已扮演關鍵角色，想要確保優勢，當前挑戰在於如何在AI產業價值鏈，尤其在軟體與應用方面，展現更強競爭力。中央社 ・ 53 分鐘前
猛健樂爆紅！禮來登藥廠之巔 市值突破1兆美元創紀錄
禮來股價自今年以來上漲超過35％，推升主因在於旗下減重藥物市場需求大幅成長。其治療第二型糖尿病與肥胖的藥物tirzepatide，分別以「Mounjaro」與「Zepbound」品牌上市，不僅超越默克（Merck）暢銷藥物「Keytruda」，更成為全球最暢銷藥品之一。原本在減重藥市場占先機的丹...CTWANT ・ 3 小時前
垃圾堆裡撿肉再炸！菲律賓窮人靠「二手炸雞」活命 網紅實地拍攝成雙面刃
根據新加坡的《8視界》報導，擁有658萬粉絲的抖音網紅「暴走兄弟」前往拍攝當地「二手炸雞女王」的日常。影片中可見女攤主熟練處理與翻炸食材，月收入甚至可達約1840新幣（約新台幣4.3萬元）。雖然該名網紅最終鼓起勇氣試吃，但也坦言「味道還行，但心理難以跨越」。另一位自...CTWANT ・ 11 小時前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 2 天前
傳美考慮放行輝達晶片輸中 華府鷹派憂助長北京軍力
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）多名知情人士表示，由於美中關係趨於緩和，川普政府正考慮批准輝達（Nvidia）向中國銷售H200人工智慧（AI）晶片，這可能為美國先進技術對中國輸出帶來新的可能性。中央社 ・ 3 小時前
黃循財謬稱「中國不會冒進」 外交部反擊：勿將錯誤歸責台灣
即時中心／顏一軒報導新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）19日接受「彭博創新經濟論壇」（Bloomberg New Economy Forum）專訪時謬稱，除非台灣自行宣布獨立，中國不會單方冒進。對此，外交部今（21）日回應，我方促請新加坡政府正視國際社會的訴求，認清是中國持續在台灣周邊進行各種複合式威脅與襲擾，切勿將破壞台海和平穩定現狀的行為錯誤「歸責台灣」。民視 ・ 12 小時前