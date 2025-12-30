他抱怨「公司尾牙辦在週四」！隔天還要上班 釣出一堆苦主：假日更慘

記者鄭玉如／台北報導

年末不少公司舉辦尾牙，一名網友抱怨公司安排在星期四，表示隔天仍要上班，引發共鳴。（示意圖／PIXABAY）

許多公司會在年末舉辦尾牙，犒賞員工一年來的辛勞。一名網友發文抱怨，公司將尾牙安排在星期四，隔天仍照常上班，上網詢問是否有人有類似經驗。貼文一出，許多網友分享自身遭遇，直呼「辦在星期三，我大問號，隔天是要我一邊宿醉一邊上班嗎？」還有人表示辦在假日也很慘。

一名網友在社群平台Threads提到，剛得知公司尾牙辦在星期四，表示吃完尾牙隔天，仍照常進公司上班，讓他感到非常崩潰，不禁抱怨「為什麼要辦在星期四？我吃完飯明天還要上班嗎？我不喜歡耶！大家的尾牙都辦在禮拜幾？」引發熱烈討論。

不少網友分享相同經歷，「我們因為是娛樂業，需要假日上班，所以一定都辦在平日，隔天不能是假日的那種平日」、「我的公司是辦在星期五中午，吃完還要回去上班」、「我們常年都是禮拜四，據說週四價錢比較便宜。大集團竟然為了這種理由，超不貼心」。

不少尾牙辦在周末的網友也大吐苦水，「假日更慘，那是整天沒了，尤其北部往中部跑尾牙的人，早上出發、吃中午、回家就晚上了，重點是還沒補假」、「我們在週日晚上，隔天也是要上班」、「辦在禮拜六，吃飯前還要聽季會報告，所以4點要到」。

