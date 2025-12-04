他拆掉和平研究院再掛自己名！川普「冠名行動」爆政治風波 被質疑要爭諾貝爾和平獎

川普政府選在剛果與盧旺達即將簽署和平協議之際進行更名，被視為爭取諾貝爾和平獎的政治動作。（圖／達志／美聯社，下同）

美國國會近年已有多項提案將現任總統川普形象嵌入國家機構與地標，包括將其肖像印於鈔票、為機場與道路冠名、甚至將專屬經濟海域命名為「川普區域」，被視為政治人格崇拜的延伸。未料美國國務院於本週三（3日）宣布，將具有超過40年歷史的「美國和平研究院」（United States Institute of Peace，USIP）正式更名為「唐納‧J‧川普和平研究院」（Donald J. Trump Institute of Peace）。外界分析指出，此舉似乎是美國總統川普為爭取諾貝爾和平獎所採取的象徵性行動，藉此強化其「和平締造者」形象。

廣告 廣告

和平研究院原有標誌遭撤換，更名行動引發前院方人員與學界批評。

根據CNN與《美國今日報》報導，美國國務院宣布，位於華盛頓、具有逾40年歷史的「美國和平研究院」已正式更名為「唐納‧J‧川普和平研究院，國務院當天在社群平台X上發文：「今早，我們將和平研究院重新命名為『唐納‧川普和平研究院』，好戲還在後頭。」並附上建築外牆上川普姓名被嵌入的最新照片。

「唐納‧川普和平研究院」名稱已正式懸掛於美國和平研究院位於華盛頓特區的總部建築外牆。

這項更名宣布正值非洲兩國、剛果民主共和國與盧旺達即將在該機構內簽署和平協議。外界普遍認為，川普藉此事件強調自己「和平締造者」的形象，有意再次角逐諾貝爾和平獎。實際上，這間由美國國會於1984年設立、原以促進國際衝突解決為宗旨的獨立研究機構，在川普政府重掌政權後命運大變。早在今年2月，川普政府便擬撤銷USIP的聯邦資助與法定地位，並於3月展開行政接管行動，包括罷免董事、遣散員工及嘗試強行取得總部控制權。

美國國務院於社群平台發布改名訊息，稱川普為「美國史上最偉大的談判者」。

儘管該研究院為非政府機構，具自主擁有建物與資產之權，但川普所設「政府效率部」（DOGE）仍以裁撤為由進行干預。相關行動一度遭法院裁定違法，但執行暫緩期間，政府仍得以維持接管。前機構律師與職員強烈譴責此舉，批評更名是「在傷口上撒鹽」。他們強調，研究院最終將依法恢復獨立運作與其原始和平使命。

另一方面，白宮發言人安娜‧凱利則為川普辯護，聲稱USIP過去每年耗費5千萬美元卻「毫無實質和平成果」，反觀川普「在不到一年內結束八場戰爭」，其名稱應代表「強勢領導下的和平象徵」。值得注意的是，近年來共和黨內部不乏試圖將川普形象推向政治象徵的動作，包括提案將其肖像印於紙鈔、為機場與道路冠名，甚至主張將美國專屬經濟海域命名為「川普區域」，引發極大爭議。

更名前，美國和平研究院曾因政府接管行動與行政訴訟交鋒，案件目前仍在上訴程序中。（圖／翻攝自X，@USATODAY）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

深夜國道變煉獄！4車連環撞再撞特斯拉 33歲男滿臉血命喪現場

磁暴來襲15小時！導航錯亂、通訊中斷 氣象署急示警

快訊／同伴叫不醒！ 北市市民大道、承德路天橋1男明顯死亡