他拋青銀共居新解方 3優點：低成本可複製

▲1111人力銀行董事長林文雄（右）拋出「共融」新解方。（圖／1111人力銀行提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣人口結構已正式邁入超高齡社會，高齡照護與世代互動成為近年公共政策的重要課題，然而卻因為生活習慣差異等問題，青銀共居卻難落實於社會中。1111人力銀行董事長林文雄拋出「共融」新解方。

根據國發會推估，台灣今年進入超高齡社會，人口結構老化議題更為嚴峻。政府近年推動「青銀共居」、「跨世代住宅」等政策，希望透過空間共享促進世代交流，但實務推動上，受限於世代生活作息不同、價值觀差異等問題卻卡關失敗。

全國台南一中校友總會舉行歲末聯歡，從年輕學生到高齡90多歲的學長，齊聚一堂，形成一種難得的時光重疊，包含曾任台北市警察局長的陳嘉昌、前三軍總醫院院長、前軍醫中將陳宏一輪番上台表演，還有20多歲的台大法律系與政大研究所生也到場參與。

校友總會理事長、1111人力銀行董事長林文雄觀察活動後提出，社會對「老年照護」的想像，「青銀共居」的確是個解方，然而，政府近年推動「共居」，在實際生活、互動機會與心理感受上，仍與大多數年輕人和長者的需求有落差。相較之下，長輩們期待的「青銀共融」或許不是要大家住在一起，而是給予長期正向互動的機會。

林文雄舉例，如同本次的聚會，不同世代的齊聚，未來期待每一到兩個月，能前往中小學、育幼院等地方，用陪伴、分享與故事交流，讓長輩的經驗成為年輕一代的資源，而不是被擺在博物館般的回憶櫥窗。

「這樣的模式，不需要把彼此塞進同一個框架」。林文雄說，從讀書方法、北漂奮鬥史，到台南古都文化與在地生活記憶，這些都是政策文件裡寫不出的社會資本。當高齡化與少子化同時加劇，這種由民間自發、低成本、可複製的「青銀共融」方式，或許正在補上那些政策還沒到位的地方。

