他拒酒測還嗆「我警友會的」遭重罰18萬吊扣駕照車牌

高雄市苓雅區今日清晨發生一起酒駕拒測案件。苓雅分局於10月30日凌晨4時接獲民眾報案，指稱在成功二路與新光路口有一輛自小客車行駛狀況不穩，車輛搖擺不定，恐有危險之虞。警方接獲通報後，立即派遣警力前往該區域進行周邊搜尋與攔查。

經過將近半小時的地毯式搜索，警組於凌晨4時28分，在成功二路與海邊路口發現目標車輛。當時該車輛正停等紅燈，但方向燈卻出現異常狀況，忽左忽右地亂閃，明顯有駕駛操作不當的情形。執勤員警見狀立即上前攔停，要求駕駛配合釐清狀況。

經查，駕駛為62歲的吳姓男子。員警在與吳男接觸的過程中，立刻聞到其身上散發出濃烈的酒氣。當警方依法要求吳男進行酒精濃度測試時，吳男不但當場拒絕配合，態度更是囂張跋扈。

根據現場員警描述，吳男疑似處於酒醉狀態，言語含糊不清。在拒絕酒測的同時，吳男竟搬出自己是「警友會」成員的身分，企圖向執勤員警施壓。更令人詫異的是，吳男還出言恫嚇，揚言可以把執勤員警調到六龜山區服務，試圖以此威脅員警放棄執法。

執法過程中，吳男不斷要求抽菸拖延時間，員警拒絕其要求並多次要求配合吹氣測試，但吳男始終消極抵抗，不願意配合執行酒測程序。面對吳男的種種不配合行為，員警依法將其帶回派出所進行後續處理，車輛也當場被扣留移置保管。

經警方事後查證，吳男並非苓雅分局轄區的警友會成員，其所聲稱的身分純屬虛構，企圖以假身分達到規避執法的目的。警方對於吳男的不法行為絕不寬貸，依法進行嚴正處置。

吳男的違法行為共涉及兩項交通違規。第一項為不依規定使用燈光，其在停等紅燈時方向燈忽左忽右的異常操作，違反《道路交通管理處罰條例》第42條規定，將處以新臺幣1,200元以上3,600元以下罰鍰。

第二項也是最嚴重的違規行為，即拒絕接受酒精濃度測試。根據《道路交通管理處罰條例》第35條規定，拒絕酒測者將處以18萬元罰鍰，這是相當嚴厲的行政處分。除了高額罰鍰外，吳男的駕駛執照也被當場吊銷，車牌將被吊扣2年並扣繳，這意味著吳男在未來相當長的時間內將無法合法駕駛車輛上路。

