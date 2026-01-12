他拿「正宮透天厝藏小三」瞎扯：兒童房租客 岳父抓姦台南渣夫下場曝光

記者林昱孜／台南報導

男女,性愛,愛愛,房事。（示意圖／PIXABAY）

台南一名人夫小宇（化名）因工作緣故獨居住處，妻子阿涵（化名）則帶著2名小孩住娘家。豈料，小宇竟外遇公司女隨車員，甚至大方讓小三入住家中。婚外情曝光後，小宇竟瞎扯小三是「租客」，住在原本要給孩子睡的兒童房。台南地院審理後，不採信人夫辯詞，判兩人須連帶賠償正宮15萬元，可上訴。

判決書指出，阿涵與小宇於104年結婚，因丈夫從事夜班工作，協議由丈夫獨居在妻子名下位於安南區的房子，阿涵則帶小孩住娘家方便照顧。夫妻「分居」生活維持了2年多，阿涵維持每週送餐給丈夫1至2次，直至直到114年4月，阿涵接獲陌生女子來電，指控丈夫疑似有小三且「疑似懷孕」。

阿涵半信半疑，帶著父親前往查看，果然發現丈夫與小三在家中宛如情侶般互動。岳父當場質問女子身分，並怒斥「不要破壞人家家庭」，豈料丈夫事後竟更換門鎖，讓妻子無法進出自家房屋。阿涵心碎提告求償100萬元，小宇與小三全盤否認婚外情，辯稱兩人僅是「房東與房客」關係，為了工作方便才承租閒置3年的兒童房。

台南地院法官審理後認為邏輯不通，公司位於永康區，生活機能及租金各方條件，皆不亞於安南區，何必捨近求遠跑到安南區租屋，不符合常理，且就其他事證及抓姦第一時間反應，認定2人人交往已逾越一般男女分際，嚴重侵害正宮配偶權，審酌雙方經濟能力後，判決兩人應連帶賠償精神慰撫金15萬元。全案可上訴。



