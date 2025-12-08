他拿1物滅蟑驚呼「比殺蟲劑還強」 內行曝無敵神器：10秒就死還能清潔

生活中心／陳慈鈴報導

如何消滅蟑螂，經常引起討論。（示意圖／翻攝自pixabay）

家中一旦出現蟑螂，總讓很多人感到崩潰。關於如何消滅蟑螂的方法，經常引起討論。近日有網友就分享，使用了多功能潤滑劑「WD-40」殺死蟑螂，原本主要是用於各類金屬製品，用途包括除鏽、防鏽、潤滑、清潔及排水。網友看到效果後，直呼「比殺蟲劑還強」，引發熱議。其中內行人認為他是在給自己添麻煩，分享另外一項產品，不僅10秒就死，還有清潔作用。

一名網友於《PTT》八卦版以「WD-40殺蟑螂是不是cp值很高？」為題發文，提到家裡出現一隻蟑螂，他隨手拿了一罐WD-40噴後發現，「30秒就殺掉了，比殺蟲劑還高效。」見到這一幕，他不禁表示，「之前殺蟲劑噴滿蟑螂還到處跑，WD-40是不是很棒？」

此文一出，網友討論熱烈，網友紛紛表示，「殺蟲劑比較便宜吧」、「白博士讚，直接裹住，沒得跑，還有清潔效果」、「我也是用白博士+1，酒精沒辦法殺大隻的，要噴超久超多」、「拖鞋啦，0成本打完懶得洗也沒關係」、「太貴了吧，肥皂水弄一罐看到噴幾下就好了」、「威猛先生，噴到蟑螂肚子3秒掛」。

留言中受到最多人推崇的滅蟑方法是「洗碗精起泡水」、「洗碗精稀釋」，網友直呼「無敵」、「摻水洗碗精噴他肚肚，他會爽到翻肚掙扎」、「倒下去10秒就死了，還能清潔，你用WD-40噴的油到處都是，還擦不掉，你是不是在搞自己?」

