他拿1850年地圖探險 驚見2千年歷史遺跡！網讚嘆求開YT頻道

歷史愛好者克里斯發現一處約有2千年歷史遺跡。圖／翻攝自TikTok@cgledhill

「我喜歡看古老的地圖」克里斯（Chris）說，歷史愛好者克里斯．格萊德希爾（Chris Gledhill）時常在社群平台TikTok分享歷史科學，日前他拿著1850年的古老地圖前往英國牛津郡探險，其中被標註著「泉水」的景象驚豔，推測約有2千年歷史，甚至更久遠。

歷史愛好者克里斯．格萊德希爾（Chris Gledhill）時常在社群平台TikTok分享歷史科學，日前他帶著1850年的古老地圖前往英國牛津郡探險，其中他發現地圖上出現「泉水」註記，感到耐人尋味。

廣告 廣告

克里斯遵循古老地圖路線行走，「你可以看到，這條古道上有人把它做成了一個類似浴缸的形狀」比對地圖泉水處，推測約有2千年歷史，甚至更久；雖然僅見乾涸石塊，不過往底部觀察，發現泥濘潮濕，預估下雨後與還會冒出來，就這樣在千年之中孕育生命。

部分遺跡仍保有泉水。圖／翻攝自TikTok@cgledhill

克里斯表示，「地圖上標註了很多很酷的歷史信息，這些都是現代Google地圖、apple地圖上看不到的。」這就是歷史探險與紀錄魅力所在；其中一名網友好奇影片中「泉水中止」原因，克里斯表示「我認為當地農場為了牲畜飲水和灌溉而抽取泉水，已經擾亂了地下水位，或許農場需要一段時間停止活動，才能讓泉水恢復到中世紀的水平」顯現大自然運作與人工介入的現實。

目前克里斯已經在TikTok累積上百部有關歷史探尋影片，吸引2萬多名粉絲追蹤，許多網友讚嘆「很喜歡你的頻道」，不過被詢問「您有YouTube頻道嗎？」克里斯否認並回應「我應該創建一個嗎？」讓網友相當期待能夠創立頻道讓更多人知道這些歷史的存在。



回到原文

更多鏡報報導

台灣「1點餐習慣」到韓國恐遭拒之門外！粉專曝潛規則：幼童除外

國旅連「包裝水、大浴巾」都不提供！反觀日本備品室任拿 網嘆：好像台灣很窮

尷尬了！巴拿馬小姐擺POSE自信出場 10秒後才知「誤聽國名」決賽落選