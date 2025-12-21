他挺身擋下刀鋒卻未能生還！母還不知道兒子為何沒回家 桃園市府推動入祀忠烈祠

台北車站M7出口現場，57歲余姓男子於此英勇制止行兇者張文，最終傷重不治。（圖／林冠吟攝）

台北捷運於12月19日驚傳隨機攻擊事件，造成4死11傷，其中57歲余姓男子在北車M7出口附近見狀挺身制止行兇者張文，英勇阻擋之舉卻不幸身受重傷，最終送醫不治。桃園市政府證實，余男設籍於桃園龍潭區，案發後即於第一時間向家屬表達關切與慰問，並決議從優撫卹、協助申請入祀忠烈祠，以表彰其見義勇為精神。

據《中央社》和《壹蘋新聞網》報導，余男當時發現張文在捷運站周邊隨機持刀攻擊民眾，未顧自身安危上前阻止，展現罕見勇氣，成為全案中最令人敬佩的關鍵人物之一。市府除表達最高敬意，也承諾提供一切必要支持。

中興里長彭石松接受訪問時表示，余男的八旬老母昨日下午仍如常參加里辦公處活動，顯示應尚未得知噩耗。家屬基於長者身心考量，懇請相關單位暫勿告知，所有慰問行動將待家屬同意後再行進行。

桃園市社會局長陳寶民說明，余男與妻子育有兩名女兒，皆在台北工作，家屬目前正專注於處理喪事，社會局已提供慰問與必要協助，撫卹作業將從寬認定。市府並已準備協助後續所需，確保家屬在處理親人離世之際獲得妥善照顧。

民政局禮儀事務科科長游琇茹則指出，市府將向內政部提出申請，盼將余男入祀忠烈祠，正式表彰其英勇義行。但她也強調，整體程序將充分尊重家屬意願辦理；如家屬選擇在桃園市進行後續儀式，市府亦將提供殯葬設施使用減免與相關協助。

市長張善政亦透過臉書公開發文表示，市府於第一時間即關注案情並掌握家屬狀況，承諾在不打擾的前提下，依家屬步調提供適時支持，並將持續陪伴家人度過這段艱難時期。他表示：「余先生的行為代表著社會中最可貴的勇氣與正義，我們將深深記住他所做的一切。」

此案震撼社會，也引發外界對公共安全與見義勇為精神的高度關注。余男的英勇行動，雖以生命作代價，卻成為悲劇中的光亮，令人敬佩與不捨。

