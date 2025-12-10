他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%

歐洲一名捐精者捐出帶有癌變基因的精子，使得至少197名出生的孩童恐有患癌風險。pexels



人工受孕原是許多家庭追求新生命的希望，如今卻成為跨國醫療監管重大漏洞。英媒《BBC》與14家歐洲公共媒體聯合調查揭露，一名匿名捐精者2005年起長達17年在歐洲14國提供精子，至少197名兒童因此出生，當中卻已有多人被發現罹患罕見癌症，甚至因病逝世。原因在於，該捐精者的部分精子帶有罕見的TP53致癌基因突變，導致後代遺傳「李-佛美尼症候群（Li Fraumeni syndrome）」，終身罹癌風險高達90%。

廣告 廣告

TP53基因被譽為人體的「防癌煞車系統」，負責修復受損細胞並抑制腫瘤形成。然而該名捐精者約20%的精子攜帶TP53突變，使其後代所有細胞都帶有缺陷基因，致癌風險飆高，多半在兒童時期就會發病，未來也可能罹患乳癌、骨癌與腦瘤。

歐洲人類遺傳學學會（ESHG）最初發現異常，已知67名孩子中，有23人帶有基因變異，其中10人已確診癌症；隨後跨國媒體深度調查，確認至少已有197名兒童受到影響，但部分國家資料缺漏，實際數字恐更高。法國魯昂大學醫院癌症遺傳學家卡斯帕醫師（Edwige Kasper）指出：「許多孩子已經罹癌，有些甚至罹患兩種不同癌症，也有幼兒不幸過世。」

法國一名使用該捐精者精子懷孕的單親媽媽表示，她的女兒已被確診出帶有突變基因，讓她極度崩潰，坦言對捐精者本人雖無怨恨，但難以接受醫療機構提供「不安全、有風險」的精子，「我們不知道癌症會何時來、是哪種癌症、會有多少種癌症，只能準備奮戰到底。」

據報導，這名捐精者的精子由丹麥「歐洲精子銀行（European Sperm Bank）」售出，各國雖設有限制捐精者後代數量，例如英國規定不得超過10個家庭，但因國際間不存在統一資料連線系統，同一名捐精者往往能在多國被重複使用。

比利時案例更失控，一名捐精者的精子竟被用於38個家庭，共生出53名孩童，遠超當地規範。精子銀行雖表示已「封存受影響精子」，並向受害家庭表達同情，但也表明，TP53突變無法透過現行篩檢有效避免。

曼徹斯特大學生物醫學健康學院副院長佩西教授（Allan Pacey） 坦言，全球高度依賴大型國際精子銀行，但篩檢本身有極限，「要讓精子完全安全是不可能的。我們只能接受1%至2%的捐精者申請，再嚴格就不會有人能捐精了。」

而歐洲生殖醫學會（ESHRE）則在近期建議，將單一捐精者能使用的家庭數量上限調降到50，但這主要是避免兒童長大後發現大量同父異母兄弟姊妹所造成的心理衝擊，而非能減少基因疾病風險。專家呼籲，有意接受捐精者應選擇有執照的專業診所，並主動詢問捐精者使用頻率及流向，以降低風險。

更多太報報導

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜

南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了