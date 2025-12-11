他捐精17年！竟攜帶「罹癌率90%」突變基因 至少197娃受害

一名男子捐精17年才被發現攜帶突變基因，至少影響197名孩童。示意圖／photoac

英國近期一項調查指出，一名捐精者攜帶一種會增加罹癌風險的基因，其精子至少在歐洲各地幫助婦女生育至少197個孩子，調查人員表示，許多孩子因該突變的基因罹患不只1種癌症、有些孩子因此離世，僅少數遺傳到該突變基因者能免受癌症侵害；專家指出，雖然這起案件對於受贈者、家屬等所有相關人員來說相當可怕，但「要讓精子完全安全是不可能的」。

根據英國廣播公司《BBC》報導，一名匿名男子自2005年開始以學生身分捐精，並獲得報酬，其精子隨後被使用了長達17年，當時他的身體相當健康，也通過捐精者檢驗，不過在他出生前，卻被驗出部分DNA發生了突變，防止人類細胞癌變的TP53基因遭到破壞。

該項調查由BBC等14家公共服務廣播機構聯合調查，調查人員表示，大部分人體內不含危險的TP53基因，但該名男子精子卻有高達20%含有這項物質；而由其精子所孕育出的孩子，身體的每個細胞都會攜帶這種突變，被稱為「李－佛美尼（Li-Fraumeni）症候群」，患者罹癌的機率高達90%。

歐洲精子銀行表示，捐精者本人及其家人均無疾病，且這種基因突變「無法通過基因篩檢預防性地檢測出來」，一旦發現捐精者的精子有問題，就需「立即將其列入黑名單」，而最初在已知的67名兒童中，就有23名攜帶這種變異基因，其中10名已被診斷出罹患癌症，後續透過醫生和患者透露，才發現捐精者自己還生育了孩子，統計至少有197名兒童受害。

調查指出，該名捐贈者的精子被14個國家、共67家生育診所使用，其中一名受贈婦人表示，她的孩子已經14歲並且患有基因突變，雖然她並不會對捐精者有怨恨，但是她無法接受得到的精子「不乾淨、不安全、有風險」，因為癌症的陰影將會伴隨他們一輩子。

對此歐洲精子銀行表示，目前全球沒有法律規定捐精者精子使用次數上限，但是仍有部分國家自行訂定，包括比利時精子捐贈者只能供6個家庭使用、英國每位捐精者則服務10個家庭；不過現任曼徹斯特大學（UoM）生物醫學與健康學院副院長的艾倫．佩西（Allan Pacey）教授表示，各國已經變得依賴大型國際精子庫，現今英國一半的精子也都是進口的。

針對此基因突變捐精事件，佩西認為這對所有相關人員來說都是可怕的，但要讓精子完全安全是不可能的，「你不可能對所有情況都進行篩檢，在目前的篩檢安排下，我們只獲得所有申請成為精子捐贈者男性中的1%或2%」，若標準更加嚴格，精子捐贈者恐怕只會更少。



