他掛大氣系招牌喊：台北颱風假至少2天 少一天請百份雞排奶茶

中央氣象署表示，今日至週三（12日）風雨最為明顯。（圖／翻攝自中央氣象署官網）





鳳凰颱風逐步逼近台灣，引發不少民眾關心是否會放颱風假。對此，一名網友在臉書社團發文，掛上自己是「大氣系」的招牌，自信喊話：「台北至少會放兩天颱風假！如果少一天，我就請100份雞排加波霸奶茶。」

根據中央氣象署最新資料，鳳凰今日上午8時的中心位置位於北緯17.0度、東經119.2度，以每小時15公里速度向西北移動。氣象署表示，今日至週三（12日）風雨最為明顯，其中今日下半天可能發布海上颱風警報，週二則有發布陸上颱風警報的機率。

氣象署指出，今日除了受到東北季風影響外，還會加上颱風外圍環流的影響，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島降雨機率偏高，雨勢愈晚愈明顯且持續，晚上開始可能出現大雨或豪雨，尤其東北部、東部及大台北地區局部地區有機會達豪雨以上等級，桃園以南地區則有局部短暫陣雨，其中桃園及高屏地區降雨機率較高。

對此，有網友昨（9）日在臉書社團「黑特帝大」發文，掛上大氣系招牌，自信表示：「12日至14日台北至少放兩天颱風假！少一天我請100份雞排+波霸奶茶！都沒放，我請各三百份！」原PO也補充，如果預測失敗，將於16日中午12時在傅鐘底下領取。

有網友掛上自己是「大氣系」的招牌，自信喊話：「台北至少會放兩天颱風假！」（圖／翻攝自「黑特帝大」臉書社團）

貼文曝光後，引來大批網友議論紛紛，表示：「就說了颱風假不能問大氣系要問政治系」、「你也許懂大氣，但你不懂蔣萬安的小氣」、「會夜排，別讓我失望」、「小辣不切，微糖去冰，謝謝你的大氣！」甚至臉書粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」也幽默回應：「我覺得可以率先宣布您的錢包停班停課了」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示：「學弟/妹，你知道為什麼我們都不回答颱風假嗎？（排+1）」。

