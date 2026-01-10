他接家業月領36K嫌少！下秒帳戶突炸出「200萬年終」：好像不累了

生活中心／李紹宏報導

農曆春節將至，年終獎金成為上班族最關心的話題之一。近日，一名網友在Threads上分享親身經歷，自己返鄉接手家族傳統產業1年，因無法適應工作內容且月薪僅3.6萬元，一度萌生退意。未料，母親為了留住這唯一的接班人，竟霸氣發放200萬元作為年終獎金，讓他驚呼「好像不累了」。

一名網友透露，在自家傳產任職1年，媽媽包給她200萬年終，羨煞其他網友。（示意圖／資料照）

該名網友透露，自己回家幫忙家業即將滿一年，但始終難以適應傳產的工作環境，每天都過得相當煎熬。他表示，每個月領到的3.6萬薪水在繳完車貸後所剩無幾，因此多次向母親表達想重回原本職場的念頭。然而，家族事業正面臨無人接手的窘境，讓他陷入兩難。

廣告 廣告

就在他感到撐不下去之際，母親突然告知「年終給你200萬，明天自己去銀行領。」這筆突如其來的鉅款，加上原本薪資，讓他年收入一舉突破240萬元大關。原PO坦言，收到這份大禮後心境大轉變，笑喊「突然覺得家裡的工作好像也沒那麼累了。」

貼文一出，引發熱議，「為什麼我認識的傳產都是壓榨自己小孩，你媽媽也太好了吧」、「這個頻道是給他們二代玩的牛馬們趕緊睡了，六點半要起床了」、「很好了，我半毛都沒有」、「留言區的富豪們隨便從口袋掉一點餅乾屑都能養活我一輩子」。

更多三立新聞網報導

別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕

IKEA家具商場又熄燈！「這國家」一次關7間分店 未來營運策略曝光

別只點小籠包！鼎泰豐員工曝「必吃清單」：吃過真的回不去

結帳出示載具嫌麻煩？她曝iPhone「1功能」超神：地址、信箱也能設定

