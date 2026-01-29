他控清粥小菜好貴 夾4配菜115元？業者：還有豆棗

台中三樣素菜便當要價115元挨批太貴，業者稱白飯下還有「豆棗」。（圖／東森新聞）





好貴的清粥小菜！三個素菜，沒有魚肉主食的便當，您覺得多少錢可以接受？台中有民眾自己夾青椒、甜豆和杏鮑菇，沒有主菜，要價115元，質疑不太合理，業者說店員沒有算錯，因為還有一份「豆棗」被白飯蓋住了。

走進清粥小菜自助餐店，葷菜素菜通通有玲瑯滿目任君挑選，不過有消費者夾完菜買單時覺得價錢不太合理，消費者拍照po網問大家，便當裡有杏鮑菇、青椒和甜豆，白飯旁邊有一些花生、小魚乾，就這樣3樣菜加上一份小菜沒有主菜雞腿或肉類收費就要「115元」，消費者當下質疑店家是否算錯錢？

不過店家當下回應份量很多就是要收115，照片一出有網友調侃海鮮太多了，還直言清粥小菜店就算發薪水也不敢去，認為這樣一份非常貴，其他民眾也認為價格偏貴。

其他民眾：「有誇張太貴了，壓在80元還可以接受，超過100我就不能接受，因為沒有魚肉。」

引發爭議的24小時自助餐店位在台中東區，記者上午10點重回現場，相同菜色和份量再買一次實測看看。

當事自助餐店員vs．記者：「85元，（85元喔好的。）」

一樣都是青椒、甜豆、杏鮑菇份量也差不多，但價格卻相差30元，雖然店家每道菜前都有標註價格，但po網的消費者卻遇到收費不同的情況。

當事自助餐業者徐老闆：「飯把一道『豆棗』還有小魚、花生都蓋掉了，所以只有看照片，你們會覺得其實東西也不多，要去評估貴還是便宜，事實上有點難。」

業者強調原來還有一道菜「豆棗」被白飯蓋住了，所有一共是有3道菜2樣小菜，力挺員工沒有算錯價錢，不過也透露如果沒有主菜，應該可以視情況幫顧客打折一下，或許消費體驗會不太一樣。

