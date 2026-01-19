他控「綠營貪汙防寒衣預算」！王定宇回擊：移送法辦

政治中心／饒婉馨報導

社群平台 Threads 近日出現一張攻擊政府的圖卡，內容指控防寒衣預算早在 2021 年就通過，卻拖到去年才買且至今未到貨，質疑其中涉及貪污。民進黨立委王定宇18日親自到該貼文下留言反擊，強調這完全是造謠，並詳細列出預算審查與執行時間表，目前已請相關單位處理法律責任，表示要查出背後的網路代操公司。





網友貼出圖卡，質疑民進黨貪汙，王定宇看到後親自留言這是「造謠」。（圖／翻攝自 Threads 王定宇、王定宇國會辦公室提供）

王定宇列出時間軸，並強調將移送法辦，找出背後代操公司。（圖／翻攝自 Threads 王定宇）





預算執行時間表曝光 王定宇揭藍白杯葛才是主因

網友貼的圖卡中以「你會不會恨民進黨」為主標語，接著寫下「防寒衣預算4000萬早在2021年就通過、一毛未刪」、「直到去（2025）年才買，現在還沒有到貨」，並配文「不是，這個不是貪污？什麼才是貪污？」，引來民進黨立委王定宇親自回覆「這是造謠喔，我來問問權責單位如何處理你的法律責任」。王定宇說明，「預算是2024年編列在2025年執行購買，可是藍白杯葛拖延總預算審查到2025年1月底才通過，藍白又因為亂提案刪減凍又不照程序好好審查，直到2025年3月立法院才處理完2025年的總預算審竣報告」，接著表示「國防部在2025年四月才能處理發包、訂製，在2025年11月開始陸續交裝，預計在2026年3月完成」。王定宇嚴正直言，「現在，你知道自己造謠了吧」。





許多網友見此陸續表示，希望嚴格處理。（圖／翻攝自 Threads）





鎖定網路代操帳號 王定宇：別想為了賺錢傷害國家

王定宇指稱，移送法辦不只是要讓發文者負責，更重要的是要揪出躲在後面的網路代操公司，他懷疑有人收受委託，刻意散佈不實資訊來傷害國家形象。留言曝光後，引來2.7萬人按讚，並且許多網友留言表示「太好了，先截圖起來，還有轉發協助的人順便也截起來」、「X的告X這些網軍，絕對要用最嚴厲的法條來起訴。」、「委員拜託，這裡一堆這種垃圾文」、「王委員盡全力處理造搖訕動臺灣人民的心聲！我們共同的敵人是中國」、「委員，希望執政黨能好好處理造謠者，三人成虎，說久了，假的變真的」。

