他提議「取消所有節日放假」改周休三日 網支持：很可以

周休三日的議題一直以來都備受網友關注，時常引發正反兩面評價，對此有網友也提議，推動四日工作制，並取消所有節日放假，就可以從中取得平衡，在網上掀起熱議。

有網友在論壇PTT以「周休三日，取消所有節日放假，如何？」為題發文，原PO表示，自己支持周休三日，且所有的紀念日、節日，包含春節全部不另放假，這樣不僅能從中取得平衡，放假也不會忽長忽短，「老實說放超過三天的假，爽度很容易邊際效益遞減，至於要出國需要長假的自己請特休，放三天再湊四天不是難事，這樣就十天長假了」。

貼文一出，不少網友支持「我覺得這樣挺不錯的，三天，一天給自己，一天給朋友，一天給家人，剛剛好」、「這樣不管啥時請四天等於休十天，很好安排，就不會跟人家人擠人」、「請四天就有10天連假，很可以」、「贊成周休三日，拿過年跟國定假日去補都是賺」、「好，這樣才不會都擠連假，全部都變貴」、「特休請個4天就跟過年一樣了XDDD」、「可以啊，這樣也不會放太多懶散，每周又能好好休息陪家人」、「感覺不錯，但春節不太可能不放」、「當然好啊，每周工作4天休3天很爽耶」。

也有網友認為這種放假方式對國旅有幫助「三天對國旅絕對有幫助」、「周休三日國旅不會死一堆啦，你很難那麼努力52周都出國，留在國內的周末絕對比國外多的」。

