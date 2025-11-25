他提「取消所有節日」換周休三日 大票網友喊支持

台灣年工時高居全球第5，周休三日是否可行，近日成為熱議話題，雖然多數民眾很期待，但普遍都認為不太可能成真。一名網友提議，若改為周休三日，但現行所有節日、紀念日都改成不放假是否可行，結果引發迴響，不少人都認為此法有可行性，也有人建議春節還是要放幾天，不過天數可以縮短。

一名網友今（25）日在PTT八卦板表示，他本人支持周休三日，希望每周的五、六、日都能放假，為此願意用現行所有紀念日、節日不放假來做交換，甚至連春節也可以不要休假。

原PO說，休假超過3天時，喜悅的程度其實會遞減，如果真的要長假出國的人可以自己請假，平常只要能連休3天就很滿足了，「這樣企業也比較不會唉唉叫，放假也不會忽長忽短」。

文章曝光後引起討論，不少網友認為此方法可行，說「這個方案對勞工來說還是可以休比較多，感覺可以討論」、「這樣感覺還不錯」、「這幾天討論下來看到最有料的方案」、「今年有34天國定假日，換成52天固定休假感覺很不賴」、「本勞工願意支持這個版本，周休三日加上所有國定假日確實感覺有點太多」。

也有人提議「春節還是要休個幾天，其他都取消沒關係」、「春節、國慶應該還是要放，但天數可以縮短」、「過年至少還是要休3天吧，除夕到初二」、「春節、中秋、端午這三大節日要休吧，清明節可能也要放假，畢竟要掃墓、拜拜」。

