他提「取消所有節日」改週休三日！一票網喊支持：請4天就有10天連假

近日「週休三日」再度成為全台熱門關鍵詞。民眾在公共政策網路參與平台提出增加假日、推動週休三日的連署，理由包括讓上班族有更多休息空間、降低職場壓力等，該連署目前已達門檻，勞動部需在12月7日前提出正式回應，但有不少網友都認為，此連署不太可能通過。對此，就有人建議，可以取消所有節日放假，並改為週休三日，貼文曝光後，引發熱議。

該網友在PTT Gossiping版上以「週休三日 取消所有節日放假如何？」為題發文，指出他支持週休三日，但是所有節日，包含春節等都不再另外放假，「要慶祝的，要爽的，要悼念的，請自行找五六日辦理」，這樣也比較可以避免企業不同意的情況。

原PO表示，如此一來假期時間不會忽長忽短，「老實說放超過三天的假，爽度很容易邊際效益遞減」，至於要出國，需要請長假的，可以再自己補幾天的特休假，這樣可以直接連休10天，也很方便。

貼文發出後，不少網友紛紛留言贊成，「我覺得這樣挺不錯的，三天，一天給自已，一天給朋友，一天給家人，剛剛好」、「這樣不管啥時請四天等於休十天，很好安排」、「請四天就有10天連假，很可以，比春節好」、「這樣才不會都擠連假，全部都變貴」。

也有人提議，還是可以保留一些國定假日，只是天數縮短，「春節、中秋、端午這三大節日要休吧，清明節可能也要放假，畢竟要掃墓、拜拜」、「春節、國慶應該還是要放，但天數可以縮短」、「春節還是要休個幾天，其他都取消沒關係」、「過年至少還是要休3天吧，除夕到初二」。

