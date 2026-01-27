他揪大22歲姐姐信義區激戰！影片被PO網 下場慘了

有網友表示，看見一對男女在信義威秀的3樓廣場做出不雅舉動。（圖／翻攝自Google maps）





無論白天或夜晚，台北市信義區總是人潮不斷，但在去（2025）年8月間，有網友表示，看見一對男女在信義威秀的3樓戶外廣場做出不雅舉動，事後更將影片PO到網路上，引起不少討論。後續警方循線追查，確認這對男女就是27歲的李姓男子與49歲的王姓女子，2人被檢方起訴後，法官於近日做出審理，判他們各拘役15日、得易科罰金，緩刑2年。

信義區男女「激戰」引發軒然大波

2025年8月底，有網友在臉書社團「報料公社公開版」PO出一段影片，並配文「瘋狂信義區現場開戰」，當時王女下半身疑似未著衣物，僅穿著高跟鞋與上衣，李男則裸露上半身，2人關係親密，過程中2人不斷地進行性行為，在當時引發不少網友討論。

判決書指出，警方得知消息後，循線追查到27歲的李男與49歲的王女，2人透過交友軟體認識，為情侶關係。後續2人到案並坦承犯行，警方依《刑法》公然猥褻罪將2人移送法辦，檢方也對他們提起公訴。

法官判決結果出爐

法官審理此案時指出，2人為了滿足私慾，在公共場所進行猥褻行為，不僅有礙社會善良風俗，更可能使目擊民眾受到驚嚇，行為實屬不該。

不過，考量李男、王女均無前科且犯後態度良好，深具悔意，法官最終依「共同犯公然猥褻罪」，各判處拘役15日，得易科罰金1萬5000元；同時宣告緩刑2年，此外，他們也須在判決確定後6個月內，各向公庫支付新台幣1萬元，全案可上訴。

