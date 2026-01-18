他揪黃國昌赴美遭「5招冷暴力」！曝：從買機票就開始制裁

政治中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌日前趕在2月卸下立委身分前，展開72小時快閃訪美行。雖然他自行定調本次為「精準訪問」，但實際見面對象與規格，似乎和傳統一般政黨訪美有所落差。對此，企業顧問李宗穎也在臉書撰文，分析美方認定黃國昌非重要角色，因此把他到訪視為「垃圾時間」。

李宗穎在臉書分析黃國昌本次美國行，指出細心一點的人，只要看一下黃國昌一行人的航班時間，就知道美國是怎麼「玩」他的。在外交禮儀與商務談判上，這就是標準的「垃圾時間（Garbage Time）」。他列出5點關鍵，包括：「航班時間洩漏了底牌；消失的緩衝日；掩蓋不了的美方缺席；詭異的畫面缺席與生理與心理的雙重刑求。」

黃國昌一行人赴美與AIT執行理事藍鶯（左二）合影（圖／翻攝林子宇臉書）





他解釋，黃國昌的起飛與落地時間，顯示出他並不是某個重要會議的主角，而是為了配合美方官員，好不容易擠出來的十幾分鐘空檔。此外，通常美方對於來訪單位會給予緩衝日調整時差，李宗穎指出：「先準備考古題，美方人員甚至來陪吃一頓輕鬆的早餐，當作會前會，幫你暖身；但黃國昌沒有。等著他的，是標準的『紅眼班機，落地即戰』，一刻也沒讓對方休息。此外，他更指出真正的美方VIP，會有國務院官員、甚至外交安全局，一來就在現場對接。黃國昌飛了半個地球，結果來接你的、陪你的，還是只有台灣的駐外單位。

黃國昌日前搭乘紅眼班機赴美。（圖／民視新聞資料照）

李宗穎認為，黃國昌這趟行程，據傳安排了好幾個美方相關部門的拜會，卻又遇上了外交等級的影像封殺。照理說，這是立委回台灣做宣傳最好的素材，雙方絕對會有攝影官隨行紀錄。但只看得到黃國昌在頂樓、門口、機場的自拍，唯獨缺了與美方關鍵官員的合影。外交訊號上，只有兩種可能：一是根本沒見到任何官員，只見到了窗口辦事員；二是見到了，但美方「嚴格禁止攝影」。他點出可能理由包括：「美方非常清楚黃國昌的低劣人格，拒絕成為這位黨主席的人形立牌，拒絕替他背書。2，美方拒絕讓他拿著官員合照，回台灣誤導大家『美國政府支持我』。有會面、無畫面」，在外交實務上直接等於全面封殺。

李宗穎認為，美國人玩弄三流政客，根本不需要大聲咆哮，不需要罵髒話，而是給你有禮貌的微笑，再給一個最爛的時間表。（圖／民視新聞資料照）

最後，他指出黃國昌搭著紅眼班機，轉機再轉機，時差、腦霧，一抵達就要去面對美方思緒清晰、準備周全的官員或智庫學者；美方的算盤很簡單：「既然你自己要來，那我就塞一個讓你最難受的時間給你。」李宗穎不諱言，美國人玩弄三流政客，根本不需要大聲咆哮，不需要罵髒話，而是給你有禮貌的微笑，再給一個最爛的時間表，就該知道自己什麼咖了。李宗穎表示，自己替它取個名字：美國優雅的「外交冷暴力」。抱怨AIT還沒出手？那是外行看不懂。從黃國昌買機票的那一刻起，制裁就已經開始了。









