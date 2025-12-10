他揭助理日常 怒斥陳玉珍、傅崐萁為自己製造無數死敵
[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提案將助理費除罪化修法，引發跨黨派國會助理反對，立法院長韓國瑜昨日也發聲明，一定要將訴求轉達提案委員與相關黨團慎重考量。前親民黨文宣部副主任吳崑玉今（10）日就撰文揭露國會助理工作日常。吳崑玉表示，他與一群助理常常聚在一起笑自己：「上班工時制，下班責任制」。更怒斥陳玉珍等人桶了馬蜂窩，得罪無數立委助理，更是為自己2026年選舉製造了死敵。
「陳玉珍、傅崐萁和那27個連署《立法院組織法》修法的立委們，正在犯下他們這一生最大的錯誤，他們根本不知道自己惹到的是什麼人？」吳崑玉表示，立委助理沒有多厲害、多偉大、多神聖，他們只是一群對政治與公共事務有興趣的打工仔。他還在立法院工作時，與一群助理們研擬勞基法條「勞基法是我們一個字、一個字修出來的，但自己卻不適用勞基法(多數規定)。」
吳崑玉指出，擬法案、審預算、研究政策時，挑燈夜戰是常態，睡在辦公室是日常，委員不回家，很多人也回不了家，或者回了家還要接電話、回訊息。有些接地方服務工作或選區主任的，早上六點要起床送車或跑殯儀館，晚上陪著走攤或參加各種晚會，平常還要應接各種千奇百怪的選民服務與選民電話。選舉期一到，幾乎所有人都得下選區跟著打選戰，做文宣的熬夜絞盡腦汁想梗寫談參，做組織與選服的整天不是在打電話就是在跟樁腳或選民搏感情，要不就陪著委員拜訪跑行程，通常酒精灌腸是少不了的。
他表示，正常人通常受不了國會助理的高壓工作，所謂「高壓」，通常來自委員的無止盡要求，無限制的脾氣，與零出錯的工作要求。所以通常每一屆立委的第一會期，助理通常會走掉三分之一到一半，能留到一年的叫「學長」，做完一屆的便可稱「資深」，資歷一屆(四年)以上的則號稱「老賊」。工作強度堪比民間企業專業經理人，但薪水大概只等於一個資深的專員。
吳崑玉也說，別以為立委助理是來立院討飯的。靠助理頭銜喬工程的「便當助理」是多年但少數的既存現象，多數助理是相當專業的。他們對法案與法律，政策與預算的來龍去脈瞭若指掌，有些人甚至有律師執照或博士學位，官員可能都沒他們專業。他們的選舉經驗不會輸給公關公司，而且無役不與，認識的人脈從中央到地方，恐怕不比委員少。因為選輸了他們就沒工作了，所以拼命程度不亞於委員，常常委員開完會回去休息，他們的工作才剛開始。
他提到，洪秀柱當年能從全黨敗局與立委之身一躍而起，跌破眾人眼鏡，選上國民黨黨主席和總統候選人，國民黨那群立院助理功不可沒，也幾乎是洪僅有的班底，寫文宣、操網路、佈組織，全是這群人的傑作。最近的一役是反罷免，各自為戰卻又相互連結，保住了這群立委的位子。沒想到，狡兔死，走狗烹，而且一烹就一整群一鍋端，這讓他們如何能接受？所以，反彈最激烈的就是這些最資深的，那是一種被「背叛」的感覺，一種從頭涼到腳的「寒心」。
吳崑玉直指，陳玉珍、傅崐萁的事後辯解，更令助理們火冒三丈，根本是胡說八道，倒果為因，顛倒黑白。他指出，第一屆增額立委以前(1989)，立委助理費就是打包給委員，再領出來發的，老助理還領過牛皮紙袋寫的薪水袋。沒有轉帳，沒有勞保，當時還沒健保，很多助理是到處去找工會或公司掛勞保，有沒有年終獎金看委員高興。當年什麼亂象都有，有的人把助理費拿去請看護推輪椅，有的把家人親友都匡進來領助理費，還有的乾脆拿去養小三。已過世的李新議員，當年是助理工會幹部，多方奔走下才將助理費法制化，才有了現行制度，立委報名額與薪資，由立院直接轉帳入助理帳戶，立院代繳助理的勞健保，每年比照公務人員發給1.5個月年終獎金。
「所以傅崐萁講這次修法是『進步法案』，給助理更好保障，根本就是屁話幹話」，吳崑玉批評，這是一夜退回老立委時代，撤除助理的所有合法薪資福利保障，把公費助理變成了委員家奴。陳玉珍說修法經過縝密研擬，參考過先進國家制度，更是徹頭徹尾的謊言加屁話。
吳崑玉指出，美國參眾兩院國會議員助理薪資，一樣是由法規限定人數與金額，議員報出去，由聯邦政府支付系統撥款，而且人名、職務、薪資都要定期上網公告，通常參議員17個，眾議員18個，沒報的就沒錢。辦公室辦公費也須檢附單據實報實銷，且不得用於選舉。那有啥把錢都撥給國會議員當作津貼自由運用這種事？日本國會議員公費助理限定三個人： 政策擔當秘書、第一公設秘書和第二公設秘書，一樣要公告於「國會便覽」中。「傅、陳這兩個活寶，是當立法院助理們都跟你們一樣文盲，看不懂英文，無力研究國外法案與制度嗎？」
關於傅崐萁說現在助理都要領薪資再吐回來，吳崑玉就嗆，拜託一下，你們家有人賣淫，不要說得好像全校女生都出來賣。要求助理領薪再吐回來的委員，就那麼幾個，出事的也就高虹安一個，絕大多數委員辦公室都奉公守法，沒有那些連助理薪資都要剋扣的委員那麼貪婪。「你們這些簽字連署的委員，到底是有多缺錢？連幫你們賣命幹活的助理薪資都要貪？還不用單據核銷咧？搞不好某委員就拿助理費天天上養生館按摩去了。」
吳崑玉還以經典提醒國民黨，孟子對齊宣王說：「君視臣如手足，則臣視君如腹心；君視臣如犬馬，則臣視君如國人；君視臣如土芥，則臣視君如寇讎。」史記刺客列傳中豫讓的故事也講著同樣道理：「(此前老闆) 以眾人遇我，我故眾人報之。至於智伯，國士遇我，我故國士報之。」這些國民黨立委，把為你打仗賣命的助理們視為土芥，助理們怎不視你們為寇讎？這就像大明皇上惹毛了後宮宮女，宮女發動「壬寅宮變」，企圖勒死皇上，結果嘉靖再也不敢住在宮裡，睡不安枕，移居西苑。
他表示，這些助理當面陳情、抗爭、呼叫韓院長，表示氣歸氣，心還沒死透，如果國民黨立委硬幹，這些助理為了年終獎金暫時不會吭聲，領完年終後好戲才會上場。最簡單的是默默大批離職，狠一點的從此怠工，或法案談參故意寫錯幾個字，反正出糗的是委員。更狠的是乾脆投向敵對陣營，用自己的人脈與經驗、才氣幫對手打選舉，扳倒現任委員。吳或效法吳石精神，潛伏在體制內，卻不斷為對手提供委員情報動態。尤其那些2026想去選縣市長的立委，「你們捅了這個馬蜂窩，就是為自己製造了無數死敵，立委助理不見得會自己出來選，但要搞死一個委員，那可是他們的日常業務，轉個彎毫無障礙。」
吳崑玉建議陳玉珍和傅崐萁這「兩個活寶」，最好乖乖撤案，別想拖著放著，玩那些等著風頭過去再來突襲的招數。立院議事程序，助理們可能比委員們還熟，別想唬弄他們。現在的兩百位助理連署，到本週五的議場前抗爭，那是助理們最後的絕望前呼喊，如果委員們還想硬幹，那就來吧!就當君臣一場，以後，咱們戰場上見。
