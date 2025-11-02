他揭台積電「隱藏版弱點」 直呼日本國家隊機會來了

台積電。資料照。李政龍攝



日本一名資深半導體工程師近日接受日媒專訪，分析日美中台韓的晶片大戰。他認為，台積電有一項隱藏版弱點，就是年輕一輩的服務精神不像老一輩，這讓日本晶片國家隊Rapidus有機會在小眾客戶方面突圍。

曾在日本及海外半導體企業待過的「情ポヨ」（Jyo Poyo），在業界經驗逾30年，這次接受《週プレNEWS》，談到美中日台韓5個發展半導體的情況及困境。

Poyo指出，台積電如今能以較低成本製造晶片，關鍵在於自動化的平衡，日本過去嘗試將所有過程自動化，但有時成本反而高於人力成本。

台積電則不同，只對能夠回本的部分進行自動化，其餘則靠人力搞定，使得效益超越日本。隨著技術進步以及勞工成本上升，逐漸增加自動化的範圍，最終成為全球自動化最高的企業。

即使到了現在，台積電仍嚴格評估引進尖端技術的時間，比如，由荷蘭ASML生產、一台要價數百億日元的極紫外光曝光機（EUV），推出可以提高生產效率的最新機種，台積電也不會立刻購買，而會等到適當時機才購入。

Poyo認為，日本要如何發展半導體，關鍵在於是否有買家，與台積電或三星這樣的大公司競爭是行不通的，更明確地說，從小需求漸漸累積。

Poyo表示，台積電開始顯露疲態，隨著年輕一輩晉升為高階主管，老員工昔日「滿足任何需求」的心態正在消失，新一代主管是否能認識看待零碎、利潤較小的工作，令人懷疑。

Poyo指出，這就讓Rapidus創造絕佳機會，尤其在處理小眾客戶的需求方面。當日本開發以日語為主的生成式人工智慧在全球走紅，全球對於專用半導體的需求將會增加，因此成敗在於日本新興企業是否能團結，如果沒有，Rapidus恐怕難以成功。

