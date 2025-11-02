他揭台積電「隱藏版弱點」 直呼日本國家隊機會來了
日本一名資深半導體工程師近日接受日媒專訪，分析日美中台韓的晶片大戰。他認為，台積電有一項隱藏版弱點，就是年輕一輩的服務精神不像老一輩，這讓日本晶片國家隊Rapidus有機會在小眾客戶方面突圍。
曾在日本及海外半導體企業待過的「情ポヨ」（Jyo Poyo），在業界經驗逾30年，這次接受《週プレNEWS》，談到美中日台韓5個發展半導體的情況及困境。
Poyo指出，台積電如今能以較低成本製造晶片，關鍵在於自動化的平衡，日本過去嘗試將所有過程自動化，但有時成本反而高於人力成本。
台積電則不同，只對能夠回本的部分進行自動化，其餘則靠人力搞定，使得效益超越日本。隨著技術進步以及勞工成本上升，逐漸增加自動化的範圍，最終成為全球自動化最高的企業。
即使到了現在，台積電仍嚴格評估引進尖端技術的時間，比如，由荷蘭ASML生產、一台要價數百億日元的極紫外光曝光機（EUV），推出可以提高生產效率的最新機種，台積電也不會立刻購買，而會等到適當時機才購入。
Poyo認為，日本要如何發展半導體，關鍵在於是否有買家，與台積電或三星這樣的大公司競爭是行不通的，更明確地說，從小需求漸漸累積。
Poyo表示，台積電開始顯露疲態，隨著年輕一輩晉升為高階主管，老員工昔日「滿足任何需求」的心態正在消失，新一代主管是否能認識看待零碎、利潤較小的工作，令人懷疑。
Poyo指出，這就讓Rapidus創造絕佳機會，尤其在處理小眾客戶的需求方面。當日本開發以日語為主的生成式人工智慧在全球走紅，全球對於專用半導體的需求將會增加，因此成敗在於日本新興企業是否能團結，如果沒有，Rapidus恐怕難以成功。
更多太報報導
韓日台因半導體成關鍵五國! 謝金河:有人天天詛咒台積電、台積電仍穩健前行
APEC落幕！林信義：與十多國代表晤談、會貝森特40分鐘聊台高科技聚落發展
OPPO Find X9銷售開紅盤！交機人數翻倍刷新高、電商買氣大漲85%
其他人也在看
大型股災即將來臨？《富爸爸》作者示警 揭「4類自保資產」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（RobertKiyosaki）再度發出警訊，直言「大規模崩盤即將開始」，數百萬人...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
美股科技財報周疊加冬令時 央行外匯存底、外資淨匯出入揭曉 中國大陸雙數據出爐 台灣出口與兩岸產業鏈受矚目｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在美股科技財報周疊加冬令時，投資人需留意三大關鍵時點；央行外匯存底、外資淨匯出入11月5日揭曉，投資人緊盯資金面風向球；以及中國大陸雙數據出爐！台灣出口與兩岸產業鏈受矚目。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 6 小時前
Q3大賺108億元！半導體封測龍頭「6天飆漲28%」登強勢股王 外資狂喊280元新天價
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（31）日受中美貿易破冰激勵，一度攻上28,400點，隨後平盤震蕩，尾盤遭逢一波急殺翻黑，終場下跌54.18點、收在28,233...FTNN新聞網 ・ 1 天前
盤前／11月首盤將開 台股可望上衝的四大利多
PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，在晶圓龍頭大廠10月強勢上漲近15%，股價站上1500元大關，激勵台股10月同步大漲2412.81點，為史上最佳10月表現，亦為台股史上單月第二大漲點，不僅站穩28000點大關之上，本週指數持續改寫歷史新高，大盤也維持5日均線之上。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
今年「這些飆股」翻倍爆衝！「這PCB大廠」瘋漲461％封王 記憶體、被動元件接力開趴
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導今年的台股簡直是坐雲霄飛車，截至10月底，加權指數狂漲5,198.25點，年漲幅高達22.57％，不僅刷新歷史紀錄，更把去年的全年...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
被動元件需求大爆發！ 三龍頭股價先飆看旺明年
國巨股票分割後開大絕，不僅在國內收購茂達電子，還吞併日商芝浦電子，股價一飛沖天。自分割以來，國巨短短兩個月內暴漲82.4%，吸引上萬股東上車，以31日平盤收盤價249元計算，漲幅高達82%，一張大賺11.25萬元。以國巨本波漲勢最高點262元計算，還原其股價已經突破1000元大關...CTWANT ・ 1 天前
全球瘋晶片！謝金河點名「半導體5大強國」股市聯手領漲 記憶體熱潮延燒中
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導全球股市10月底收月線，半導體概念全面點火，掀起一波「晶片國力」熱潮。財信傳媒董事長謝金河指出，今年全球表現最亮眼的...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
記憶體熱潮嗨翻天！自營商全力橫掃這檔近萬張 砸60億瘋搶台積電「狂寵12週」
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股本週（10/27～10/31）收在28233.35點，週漲701.09點、漲幅2.55%，根據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）週買超160.53...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
「這檔」漲價記憶體！估Q4代工量價上升 三大法人單週買11萬張股價勁揚
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股本週（10/27～10/31）加權指數上漲701.09點，收在28233.35點，漲幅2.55%。據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人本週共買...FTNN新聞網 ・ 1 天前
熱門股／PCB月底大回神 新出報告8檔
隨著AI伺服器及高頻資料中心架構升級，全球印刷電路板（PCB）產業正進入技術密集成長期。兆豐投顧分析，AI運算需求帶動銅箔、覆銅板（CCL）與載板規格持續提升，板層數與厚度增加將推升平均單價與毛利率，台灣PCB供應鏈可望成為主要受惠族群。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
電子權值引領台股戰新高 F4布局買點曝光
[Newtalk新聞] 台股下周焦點圍繞在AI伺服器、晶片設計與高速網通三大主軸，整體產業鏈持續受惠於全球AI建設浪潮。創意憑藉ASIC訂單與AI應用推動營收創高，基本面穩健；智邦受惠800G/1.6T高速交換機升級潮，長線動能明確；奇鋐搭上高功耗晶片散熱商機，股價頻創新高，成為資金追捧焦點。 同時，台積電、鴻海、台達電等權值股延續AI伺服器與蘋果供應鏈題材撐盤，整體電子族群仍為盤面主流。法人建議投資人聚焦具實質營收動能與技術領先地位的AI相關個股，採「拉回布局、順勢偏多」的操作策略。 以下是國泰證期解析下周熱搜標的的內容： 1、創意 創意第3季營收為86.13億元，年增30.2％，創單季新高，每股純益為6.47元，基於ASIC設計與量產成長，AI應用題材明確，營運動能將維持強勁，本季業績有望持續突破新高，建議拉回月線逢低佈局買進。 2、智邦 AI數據中心建設與部署動能可期待至2026年至2027年，這對智邦構成明顯利多，隨著全球超大型資料中心加速升級至800G與1.6T網路交換機，智邦可望持續受惠於AI與高速網通設備的長線需求，營運成長可期，建議沿著五日線偏多操作。 3、奇鋐 隨著輝新頭殼 ・ 5 小時前
現金入袋！首次配息來了 野村00980A最後上車日11／17
台灣首檔主動式ETF：00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）將迎來首次配息，野村投信日前公告，投資人只要在11月17日前完成申購，即可參與首次配息。11月18日為除息日，配息發放日則訂於12月12日。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
AI火種再點燃！「PCB七雄」齊衝漲停 台光電飆破1360元登獲利王、下周「這檔」出關再掀行情？
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮不滅，資金火線轉向PCB族群！在記憶體與被動元件族群暫歇後，市場資金快速回流到CCL與PCB概念股，板卡龍頭全面噴出。...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
EPS年增237%！記憶體價格飆南亞科強勢翻身「營收年增157％」 法人喊：全年轉盈「終結連虧兩年」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體寒冬終於過去！隨著全球AI伺服器與高效能運算需求持續升溫，南亞科（2408）在第三季成功由谷底翻身，營運全面轉強。...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
接任台肥董事長 吳音寧首發聲：認真做實事最重要！
台肥昨（10月31日）公告董事代表人事異動，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，接替原農業部代表人李孫榮。對此，吳音寧今（1日）回應，董事長的人事仍要等下周董事會決議通過後，才能進一步討論，「而我的立場從來都一樣，不管在什麼位置，認真做實事最重要！」中時新聞網 ・ 1 天前
蘋果、亞馬遜財報亮眼! 美股道瓊反彈收漲、台積電ADR下跌0.92％
[Newtalk新聞] 由於亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）財報亮眼，激勵科技股買盤進場，美國股市10月31日反彈收漲，道瓊工業指數本週漲幅達0.8%，標準普爾500指數週線收漲0.7%，那斯達克指數週升2.2%。美股三大指數10月皆收漲，標普500指數更連續第6個月走高。 綜合外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）10月30日與中國國家主席習近平會晤，他宣稱會談「非常棒」，聲稱美中「很快」可望達成貿易協議，川普10月31日更表示，若中國嚴厲打擊芬太尼與其前體化學品的出口，他將取消所有與芬太尼相關對中商品關稅。 另一方面，由於憂心通膨壓力，堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）10月31日指出，他在美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議中反對降息，就業情況整體仍維持在相對均衡的水平。美國達拉斯聯準銀行總裁洛根 （Lorie Logan） 也支持利率不變、認為12月沒必要進一步降息。 美股10月31日收盤，道瓊工業指數終場上漲40.75點，或0.09%，收在47562.87點。標準普爾500指數上漲17.86點，或0.26%，收在6840.20點新頭殼 ・ 1 天前
AI熱助攻海外6檔 受益人暴衝它最吸金！
10月來海外受益人數增加逾3千人的ETF有6檔，包括國泰數位支付(00909)、新光美國電力基建(009805)、元大航太防衛科技(00965)、第一金太空衛星(00910)、富邦NASDAQ(00662)與元大全球AI(00762)等；若從人數成長幅度來看，新光美國電力基建(009805)自10月以來人數成長35.39%最多、第一金太空衛星(00910)和國泰數位支付(00909)也分別成長35.05%、31.65%，人數增幅皆突破3成以上，顯示10月海外ETF市場買氣集中電網基建、太空衛星與數位支付等利基主題。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
全球股市狂飆！「關鍵5國」曝 謝金河：印證晶片力就是國力
全球股市屢創新高，財信傳媒董事長謝金河表示，今年全球表現最亮眼的市場，多半是握有半導體優勢的國家，南韓、日本、台灣、美國與荷蘭可說是「半導體五強」，股市紛紛強勢創高，也印證了他一直強調的「晶片力就是國力」。其中南韓這一波AI帶動的記憶體狂熱，這個火好像不容易澆息。中天新聞網 ・ 5 小時前
微軟財報揭露 OpenAI單季恐虧逾115億美元
[NOWnews今日新聞]根據TheRegister報導，微軟（Microsoft）於美東時間10月30日盤後公布截至9月30日的最新財報。雖然外界焦點多集中在雲端與AI營收成長，但從美國證券交易委員...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
11檔有基之彈股 強中強
美股財報周火熱登場，台股財報周即將接棒演出之際，市場專家表示，此時的投資可留意11檔法人眷顧的有基之彈股，挾著上半年獲利及第三季營收高成長的雙利多，尤其網通一哥智邦、散熱霸主奇鋐雙箭頭帶頭衝，有望大啖倒吃甘蔗行情。工商時報 ・ 17 小時前