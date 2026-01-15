他揭墾丁「3大雷區」超殘酷！網認同：把國旅玩死

生活中心／饒婉馨報導

現在很多人比起國旅，更喜愛出國遊玩。有網友在匿名論壇發文指出，每次看到新聞說墾丁沒人、生意很慘，他都想翻白眼。他認為墾丁會變這樣，不是因為大家愛出國，而是被自己搞死的，文末更直言「不是台灣人不愛國旅，是你們把國旅玩死！」，掀起大批網友熱議。





他曝墾丁3大事實「你們把國旅玩死」！一票人認同：玩一次就不想再去

網友在文末得出結論，並列出救墾丁旅遊風氣的4種方法。（圖／翻攝自Dcard、Google Maps）

一名男網友在Dcard發文，指出去墾丁旅遊的五大問題，首先是測速照相，「從北到南一路測速：一支接一支、速限低到像在開牛車、路又直又好開，專門釣魚」，讓他心情感受極差坦言「一張罰單直接毀整趟行程，請問誰還想再來第二次？」；再來是住宿價格飆升，但品質沒跟上，原PO認為相同價格可以去日本住新飯店、越南住五星；第三點是吃的部分，「重點不是貴，是你X媽把我當盤子」，表明很多店家把遊客當傻瓜，尤其是夜市常不標價、看人喊價，普通的滷味隨便買都要兩百多塊，讓人覺得被坑，去一次就不想再去；第四，他直批「最噁心的是官方裝死」，還在那邊哭沒人來；最後進一步說明墾丁旅遊潮會冷是報應。

廣告 廣告





他曝墾丁3大事實「你們把國旅玩死」！一票人認同：玩一次就不想再去

許多人也認同原PO所說，並分享自身經驗。（圖／翻攝自Dcard）

原PO整理出流程，「開車被測速搞到心累→住到貴又爛的飯店→吃飯被當盤子」，並反問「我幹嘛不去沖繩？」。他表示墾丁不是輸給國外，是輸在「貪、懶、不檢討」，還給出建議「測速砍掉釣魚點、餐廳強制標價、亂喊價直接趕走、飯店價格回到現實」，文末更坦言「不是台灣人不愛國旅，是你們把國旅玩死」。貼文曝光後，也引來不同立場的網友留言「奇怪，我也常去墾丁，卻從來沒收到任何罰單，是誰的問題？」、「墾丁大街又不是每間都很盤」，不過多數人仍覺得「先不談價格，說實話去墾丁，晚上幾乎只能逛夜市，而且價格還比其他地方高」、「以前賣風景，現在賣盤子」、「我屏東人，講真的墾丁要救很好救，但他們連個沙灘問題都搞不定真的可悲」。

原文出處：他曝墾丁3大事實「你們把國旅玩死」！一票人認同：玩一次就不想再去

更多民視新聞報導

LINE「防詐功能」預設關閉！官方揭3步驟開啟

19歲女車禍開刀留疤…被說「這樣怎麼嫁人」網揪心

尾牙「中獎神曲」網瘋傳！他實測笑喊：老祖宗保佑

